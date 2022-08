Naděje pro věřitele Sberbank. ČNB je pro rychlý prodej toho, co se prodat dá

„Zpeněžení úvěrového portfolia Sberbank CZ a řádné dokončení insolvenčního řízení je v zájmu věřitelů Sberbank CZ i České republiky, a to s ohledem na cíl insolvenčního řízení, kterým je co nejvyšší uspokojení věřitelů Sberbank CZ, mezi které patří Garanční systém finančního trhu, české kraje a obce a v neposlední řadě desítky tisíc českých občanů,“ stojí v publikovaném vyjádření centrální banky.

Americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ovšem v květnu pro účely likvidace vybraných entit Sberbank odložil účinnost sankcí až do 12. června. Následně na žádost likvidátorky Jiřiny Lužové udělil Sberbank novou licenci platnou do 12. prosince.

Ztráta licence na software by přitom pro průběh insolvence měla vážné důsledky. „To by vedlo k ohrožení zpeněžení úvěrového portfolia Sberbank CZ v probíhajícím insolvenčním řízení, neboť při přerušení poskytování kritických IT služeb by společnost Sberbank CZ ztratila přístup k údajům o úvěrovém portfoliu vedeným v jejím hlavním bankovním systému, pro jehož chod je dodávaný software nepostradatelný,“ popsala ČNB ve svém vyjádření.