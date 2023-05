Kouzlo nevídaných úroků pokračuje. Banky k nabídce přihazují vína i telefon

Češi si užívají vysoké úroky na spořicích účtech. Banky a záložny ale nové klienty lákají také na podmínky připravené na míru a dárky. Lidé proto přesouvají na spořicí účty maximum peněz, které jim leží ladem (většinou bez zhodnocení) na běžných účtech.

„Přesun vkladů z běžných účtů směrem k lépe úročeným vkladům pokračuje i letos podobným tempem jako v loňském roce. Z meziročního pohledu se takto přesunulo přes 400 miliard korun vkladů směrem z běžných účtů,“ konstatuje Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA).

U nových vkladů s dohodnutou splatností se podle něj v únoru úroková sazba pohybovala u šesti procent, zatímco před rokem to bylo kolem 3,5 procenta.

Že jsou účty, na něž i z nichž mohou Češi relativně rychle přesouvat své volné peníze, atraktivní, ukazuje i průzkum AirBank, která se v únoru ptala svých klientů, jaký je podle nich nejlepší způsob investování peněz. Podle většiny z nich jsou to nemovitosti (46 %), na druhé příčce skončily drahé kovy jako například zlato nebo stříbro (26 %) a na třetím místě se umístily právě spořicí účty (10 %).

Spořicí účet přitom není primárně určen pro zhodnocení peněz a finanční poradci na něj doporučují ukládat pohotovostní rezervu v maximální výši šestinásobku výdajů domácnosti. Jejich výhodou je však to, že v případě potřeby lze peníze během jednoho dne převést zpět a na konci měsíce se na účet připíšou alespoň nějaké peníze, což je ve srovnání s obvyklou nulou na běžných účtech příjemné.

A jaké zhodnocení dnes finanční domy nabízejí? Úrokové sazby se pohybují od 2,5 procenta do 6,5 procenta. Vůbec nejvýhodněji na nich mohou spořit klienti u Komerční banky. Má to však několik podmínek. Nabídka platí jen pro děti, tedy klienty od 0 do 18 let, jen na vklad do 100 tisíc korun a navíc jen pro ty, kdo si zároveň založí spoření na penzi.

Kdo všechny podmínky splní do konce letošního září, může jako nový klient získat bonus ve výši 500 korun za založení účtu a ještě 1000 korun za založení „penzijka“.

Druhý nejatraktivnější spořicí účet nabízí česká pobočka slovenské Všeobecné úvěrové banky (VÚB). Vedle líbivé nabídky ve výši 6,15 procenta je výhodou účtu i to, že je bez limitů, tedy bez minimální či maximální hranice vkladů. Nevýhodou slovenské banky je, že aby se její klienti vyhnuli dvojímu zdanění úroků (15 % v Česku a 19 % na Slovensku), musí bance zaslat takzvaný daňový domicil, tedy potvrzení o zemi své daňové rezidence. Administrativní překážka tak může případný zájem potenciálních klientů zchladit.

První nekomplikovanou a zároveň třetí nejvýhodnější nabídku tak nyní nabízí Max banka s úrokem 6,01 procenta bez jakýchkoliv limitů. „O korunový spořicí účet nyní evidujeme největší zájem z portfolia našich produktů. Klienty láká atraktivní úroková sazba bez omezení výše zůstatku, a to z důvodu vysoké inflace,“ vysvětluje mluvčí banky Anna Bakošová.

U termínovaných či jiných vkladů vázaných na pevnou délku uložení, na které je podle finančních poradců ideální ukládat pohotovostní rezervy, s níž je možné disponovat v závislosti na délce zvoleného finančního cyklu, je nyní možné dosáhnout nejvyššího zhodnocení u Spořitelního družstva NEY na takzvaném duálním vkladu.

Ten spočívá v tom, že vedle peněz uložených na termínovaný vklad musí klient družstvu poskytnout i takzvaný dodatečný vklad. U nejvyššího zhodnocení (10,8 %) přitom musí tento vklad dosahovat poloviny částky uložené na termínovaný vklad, mít částku uloženou právě na rok a investovat minimálně 100 tisíc korun.

Když člověk na termínovaný vklad uloží například 140 tisíc korun, musí do družstva investovat dalších 70 tisíc (tento vklad se neúročí), takže celkem si musí připravit 210 tisíc korun. Na úrocích pak po roce získá 15 120 korun hrubého a po odečtení daní dostane 12 852 korun čistého. „Navíc od 1. května obdrží prvních 100 klientů chytrý telefon zcela zdarma,“ snaží se Pavel Čihák, šéf marketingu Spořitelního družstva Ney, motivovat potenciální klienty k založení účtu. O účet je podle něj takový zájem, že nabídku zřejmě připraví znovu.

Druhé nejatraktivnější zhodnocení peněz ve výši 7,5 procenta, tentokrát s pětiletou vázací lhůtou, nabízí J&T Banka. Společnost je zacílena na bohatší klientelu, a tak minimální vklad musí pro fyzickou osobu dosahovat půl milionu korun a není pojištěn jako ostatní klasické vklady, u nichž klient dostane v případě problémů finančního ústavu vyplacen zpět z Garančního systému finančního trhu vklad až do výše 100 tisíc eur (2,35 mil. Kč).

Třetí nejlepší zhodnocení ve výši šesti procent nabízejí v současné chvíli tři peněžní ústavy – Komerční banka, Banka Creditas a záložna Peněžní dům. Creditas ho nabízí do výše vkladu půl milionu korun, Komerční banka do milionu a Peněžní dům má horní hranici neomezenou. Výměnou za to však definuje, že v případě změny diskontní sazby ČNB bude výši úroku měnit.

Obecnou překážkou vkladů u záložen je pak to, že lidé musí být členem družstva, to znamená vložit členský vklad nejčastěji ve výši 1000 korun a dále počítat s tím, že se jim úročí vždy jen desetinásobek členského či dodatečného vkladu. „Prvních 20 klientů dostane při založení vkladu dárek - lahev vína,“ snaží se nevýhody spojené s vkladem přebít Ivana Kovářová Švajdová, ředitelka a předsedkyně představenstva spořitelního družstva.

Finančním poradcům se však dárky k vkladům menších peněžních domů příliš nezamlouvají a mírně před nimi varují. „Některé společnosti se rozhodly jít tou nešťastnou cestou, kdy nahání nové klienty na benefity, jako je mobilní telefon, místo toho, aby se s nimi snažily pracovat dlouhodobě a spravovat jejich peníze pořádně. Klient samozřejmě reaguje na atraktivní nabídku úrokové sazby doplněnou o dárek emotivně a ztrácí pak ostražitost k doplňkovým podmínkám,“ říká Jiří Hluchý, šéf on-line finanční poradenské platformy Frenkee.

Klientům by doporučoval raději jít cestou nižšího úroku bez dalších podmínek, jako je objem vložených prostředků a vázací doba. „Spořicí účet je ideální pro krátkodobé rezervy (například 3–6 nájmů nebo splátek hypotéky, kdyby se něco stalo). Není rozumné na jeden spořicí účet umisťovat celý finanční majetek. Také bych doporučil, aby zhodnocení peněz řešili lidé dlouhodobě s nějakým cílem a neřešili to jen v době ‚krize‘ a vysoké inflace,“ dodává Hluchý.

Petr Čajan, šéf poradenské společnosti Premium Financial Services, se na nabídky menších finančních firem dívá podobně, avšak podle něj se o ně zajímá jen okrajová část klientů a většina zůstává věrná svým stávajícím bankám, a to i přesto, že nemají příliš vysoké výnosy z úspor.

Při „inventuře“ úrokových sazeb je zajímavé zmínit čtyři peněžní domy, které nabízejí netradičně úroky také na běžných účtech, tedy takových, které by měly sloužit k pokrytí měsíčních výdajů na domácnost a osobní spotřebu jejích členů. Je to Banka Creditas, Hello bank!, Max banka a UniCredit Bank.

Zcela bez podmínek úročí zůstatek na běžném účtu Max banka (4,61 %). Nejvyšší úročení ve výši šesti procent pak nabízí UniCredit Bank, avšak jen novým klientům, kteří budou platit kartou minimálně třikrát do měsíce.