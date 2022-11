Ve vatě speciál: Jak na energie? Dotace a podpora, o kterou můžete žádat

Pořízení fotovoltaiky, zateplení nebo nákup nového čerpadla – investice do snížení energetické náročnosti mohou být velice nákladné. S přechodem na ekologičtější zdroje ale pomůže stát. O dotacích se ve speciální sérii podcastu Ve vatě bavíme s ředitelem Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petrem Valdmanem.

O dotace z programu Nová zelená úsporám si podle ředitele SFŽP zažádalo již bezmála 70 tisíc domácností. Že by na někoho nezbylo, se prý lidé bát nemusí – na pomoc je na několik dalších let připraveno 55 miliard korun. Největší zájem je o rychlá opatření, která pomohou již s aktuální krizí.

„Žádostem naprosto dominuje fotovoltaika. To je rozumné řešení u domu, který má nějaký energetický standard. Není zde ale žádné omezení, fotovoltaiku si může pořídit každý. Zde bych ale opravdu doporučil realizovat opatření komplexněji, s ohledem na celý dům,“ říká Valdman. Na mysli má hlavně to, že by lidé při instalaci fotovoltaiky neměli zapomínat například na současné zateplení domu.