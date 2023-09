Reálná mzda opět klesla. Do plusu se dostaneme za pár měsíců, říká analytik

V každém dalším čtvrtletí by se měl rozdíl snižovat a reálný růst by se měl postupně dostat do kladných čísel. „Růst cen už nebude vyšší než růst mezd a budeme každý další kvartál bohatnout. V meziročním srovnání to ale tak dobře vypadat nebude, myslím, že třetí čtvrtletí bude ještě s minusem. V příštím roce se dostaneme do plusu nejen v mezičtvrtletních srovnáních, ale i v meziročních,“ říká Hradil.