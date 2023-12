Kousek tanku na klíčích. I tak se vydělává na boj proti Rusku

Nabízí čtyři druhy klíčenek se jmény Tank, Nikdy se nevzdávej!, Traktor a Nikdy nezapomeň, za co bojuješ. Všechny návrhy mají společné jedno heslo: „Vyrobeno v Rusku, recyklováno na Ukrajině.“

Není to poprvé, co se někdo pustil do výroby klíčenek jako památky na válku, připomíná agentura Reuters ukrajinského podnikatele, který v klíčenky proměnil trosky sestřelené ruské stíhačky.