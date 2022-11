Slibovali pohádkové zisky a lidé uvěřili. Další letadlo spadlo do konkurzu

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Dění okolo padlé investiční firmy J.O. Investment vstoupilo do další důležité fáze. Městský soud v Praze vyhlásil na majetek společnosti konkurz. Věřitelé mají od vyhlášení úpadku dva měsíce na přihlášení pohledávek.

Firma podle policie podvodně vylákala od 4000 lidí 2,3 miliardy korun. Čtyři osoby obžalované z podvodu a praní špinavých peněz kvůli tomu v současnosti již stojí před soudem.

Společnost patřila mezi takzvané alternativní investiční fondy stojící mimo dohled České národní banky. Krach už zažilo několik takových firem. Mezi nejznámější patří Growing Way investora Ondřeje Janaty. Redakce SZ Byznys nedávno informovala také o další podobné kauze v podobě zkrachovalé firmy WCA International podnikatele Matouše Poláka.

Všechny tyto společnosti získávaly od lidí peníze s příslibem vysokého zhodnocení, například prostřednictvím investic na finančních trzích.

Policie udeřila na představitele J.O. Investment v únoru 2020. Uskutečnila domovní prohlídky, zástupce firmy obvinila z podvodu a zajistila jejich majetek. Mimo jiné to byly luxusní automobily, šperky a zlato. Celková hodnota všech zajištěných věcí je 1,3 miliardy korun.

„Podle našich závěrů měla společnost J.O. Investment od roku 2016 neoprávněně a pod záminkou nereálného zhodnocení vkladů na finančním trhu nabízet investice na světových burzách v USA, Evropě i Asii. Ve skutečnosti téměř veškeré peněžní prostředky klientů měly být použity v rozporu s jejich správou. Zástupci společnosti investiční činnost podle našich závěrů nevykonávali a peněžní prostředky klientů měli použít pro svoji spotřebu, především k nákupu nemovitostí, luxusních vozidel a zboží,“ uvedl loni při podání návrhu na obžalobu mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

Podvod i praní

V kauze byly obžalovány čtyři osoby podezřelé z podvodu a praní špinavých peněz. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Objem policejně zajištěného majetku dává klientům J.O. Investment šanci na vrácení alespoň části peněz.

„Teoreticky tak poškození klienti mohou dostat zpět polovinu svých peněz. V praxi ale vždy záleží na tom, kolik z nich správně přihlásí své pohledávky u insolvenčního soudu. Propadná lhůta už běží. Končí v půli ledna a pak uvidíme. Přihlašování pohledávek se dost podceňuje. Kdo ho nezvládne, nedostane přitom nic. O to více pak dostanou ostatní,“ sdělil advokát Michal Žižlavský, jehož kancelář část klientů J.O. Investment zastupuje.

Majetek, který policie zajistila v J.O. Investment:

Foto: Policie ČR +16

Ještě před vyhlášením insolvenčního řízení s J.O. Investment policie její klienty vyzvala, aby svá práva uplatnili v trestním řízení prostřednictvím jednoho z šesti určených zmocněnců.

Podle právníka Žižlavského však pro klienty bude efektivnější cesta k penězům prostřednictvím přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení. Důležité však bude, aby policie zajištěný majetek do insolvenčního řízení uvolnila. Přesně to se již stalo v případě investiční společnosti Growing Way.

„Myslím, že čekání na odškodnění v trestním řízení by bylo v tomto případě jen marným čekáním na Godota. V trestním řízení jsme nároky našich klientů sice uplatnili, ale spíše z opatrnosti. Představte si, jak policisté vyslýchají tisíce věřitelů a vyhodnocují do koruny oprávněnost jejich pohledávek. Trestní proces na to není stavěný. Má se v něm řešit otázka viny a trestu konkrétní osoby. Co se týče nároků poškozených, v praxi to vypadá tak, že léta čekáte na pravomocný rozsudek, ve kterém vás soud stejně odkáže na civilní žalobu,“ řekl advokát Žižlavský.

J.O. Investment již dříve ze svého úpadku obvinila policii. Do razie na začátku roku 2020 firma podle svého vyjádření všechny závazky řádně plnila. Situace se měla změnit až poté, co policisté společnosti zajistili majetek a peníze na účtech.

„V důsledku tohoto usnesení Policie ČR dlužnice (J.O. Investment, pozn. red.) nyní není schopna dostát svým závazkům, ač by za normálních okolností toho schopna byla,“ stojí ve vyjádření firmy zveřejněném v insolvenčním rejstříku.