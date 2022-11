Státní zastupitelství si posvítí na dění v bývalém Fair Creditu

Městské státní zastupitelství v Praze vstoupilo do insolvenčního řízení s firmou, která se do října jmenovala Fair Credit International. Patřila do finanční skupiny Fair Credit, jejímž hlavním byznysem bylo poskytování vysoko úročených spotřebitelských půjček. Redakce SZ Byznys již dříve upozornila na zvláštní operace, které doprovázejí dění v holdingu sužovaném finančními problémy.