Do firem z krachující NWT vstoupil investor zaměřený na podniky v průšvizích

„Většina dodavatelů nemá problém dodávat NWT dál a daří se nám i podepisovat nové kontrakty. Někteří, převážně ti menší, mají podmínky, které by z našeho pohledu poškozovaly věřitele. Chtějí nám prodávat dráž, chtějí částečně umořovat dluh vzniklý před insolvencí, nebo říkají, že mohou podle podmínek pojišťovny dodávat stejnému subjektu opět až po uplynutí 12 měsíců. Je to různé a brání to plynulému fungování, i když v rámci celkového byznysu NWT je to menšina,“ doplnila šéfka NWT Vítková.