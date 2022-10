Ztráty z plynu už nešlo ustát, vysvětluje konec dodávek šéf NWT

Technologická Skupina NWT rodiny Vítkových ze Zlína má široký záběr. Staví pasivní domy, solární panely, tepelná čerpadla, cloudová úložiště nebo hydroponické skleníkové farmy. A také pět let obchoduje s elektřinou a plynem. Právě s tím však náhle končí.

Společnost nebude mít od 12. října kvůli zásahu operátora trhu OTE zajištěny dodávky plynu od svého dodavatele Innogy Energie. Operátor zasáhl z podnětu dvou tepláren, v Břeclavi a ve Vrbně pod Pradědem, které nepřistoupily na zvýšení cen, a proto je NWT odstřihla od dodávek plynu.

Vít Štěpánek ale ujišťuje, že se nebude opakovat scénář, kdy dvě města náhle musela měnit dodavatele, aby tisíce domácností měly čím topit. „Jiným teplárnám kromě těchto dvou už nedodáváme,“ řekl v rozhovoru pro SZ Byznys.

Dodává však také 27 průmyslovým firmám. S nimi nyní údajně spolupracuje na hledání nového dodavatele. Tuto spolupráci však kritizuje ředitel výrobce armatur VAG z Hodonína Pavel Janků. Podle něj se nedá do firmy dovolat.

Společnost NWT začala svůj byznys s energiemi tlumit už s příchodem energetické krize. Ukončení dodávek bylo podle Štěpánka v plánu, ale seběhlo se to nečekaně rychle. Události nabraly spád v srpnu, když cena plynu za megawatthodinu přesáhla 300 euro. „Bylo jasné, že když se v srpnu zvýšila cena zemního plynu, nemáme už finanční rezervy na krytí ztrát,“ říká šéf skupiny. Nakoupit v minulosti levnější plyn a elektřinu do zásoby prý nebylo možné.

Dodal, že problémy dopadají i na další energetické firmy: „Nejen my, ale i další obchodníci s energiemi teď řeší, že nemají nasmlouvány dodávky na rok 2023. Situace se dotkne dalších energetických firem, nejen nás.“

Vláda dnes oznámila, že zastropuje také ceny plynu pro domácí kotelny a teplárny. Podle ředitele NWT tento krok přichází pozdě.

Včera jste oznámili, že brzy přestanete dodávat energie, tedy plyn, teplo nebo elektřinu. Kolika firem a lidí se to dotkne?

Jsme z toho všichni na mrtvici. Sám jsem z toho velmi špatný a mrzí mě to. Ale válku jsme nezpůsobili a energetickou krizi nezavinili. Dnes se píše, že jsme odstřihli tisíce lidí od dodávek plynu, ale není to tak. Nezůstali zcela bez plynu, protože přešli k jiným firmám. Někteří stále odebírají plyn od nás, a pro ty hledáme nové dodavatele. Samozřejmě teď platí vyšší, aktuální ceny. Nikdo z nás nemohl vědět, že ceny plynu takto vzrostou.

Teplárny v Břeclavi a Vrbně pod Pradědem musely narychlo měnit dodavatele a lidé ve městech za teplo platí až pětkrát vyšší ceny. Proč jste jim vypověděli smlouvu?

Teplárny v Břeclavi a ve Vrbně pod Pradědem jsou naši jediní dva zákazníci, se kterými jsme se nedokázali dohodnout, protože nechtěli přistoupit na spotové ceny. Vyjednávali jsme s nimi dlouho, ale vždy nás odmítli, že je to nezajímá a musíme jim dál dodávat za sjednané ceny. Bylo ale jasné, že když se v srpnu zvýšila cena zemního plynu, nemáme už finanční rezervy na krytí ztrát. Obě teplárny však byly o skutečnosti, že nebudeme schopni jim dále dodávat plyn za sjednanou cenu, obeznámeny už 9. září.

Teplárny také uvádějí, že přistoupily na zvýšení o 30 procent, to však bylo v době, kdy cena plynu byla na 13 eurech za megawatt hodinu, zvýšení o 30 procent tedy v absolutních číslech znamenalo 3 eura. V srpnu byla průměrná cena vyšší než 300 euro za megawatthodinu.

Už před topnou sezónou jsme si říkali, že tohle nedopadne dobře. Kdyby skončila cena na na 68 eurech za megawatthodinu, tak smlouvy vypovídat nemusíme. Nejsme však bohužel schopni ovlivnit cenu dodávek.

Jinde už nebezpečí nehrozí

Zásobujete plynem ještě jiné teplárny? Nehrozí tedy stejný scénář dalším tisícům lidí?

Jiným teplárnám kromě těchto dvou už nedodáváme. Zásobujeme už jen 27 firemních zákazníků, mezi kterými jsou průmyslové firmy. Nechci je jmenovat, abych je nepoškodil.

Jediní dva klienti nebyli ochotni přistoupit na zvýšení cen? To znamená, hlavní problém je pro vás vyřazení z obchodování OTE z popudu těchto firem, a ne to, že by to divize dodávek energií NWT nebyla schopna ekonomicky ustát?

Ano, jinak by byla firma životaschopná. Tím, že jsme dosáhli kompromisu na cenách, bychom sice nic nevydělávali, ale pro společnost by to nebylo ekonomicky ohrožující.

Kdy přestanete dodávat zbylým klientům, tedy průmyslovým firmám? Kolik mají času na změnu dodavatele?

Firmám budeme dodávat do 13. října. Se všemi našimi klienty se společně snažíme najít náhradního dodavatele, který jim zajistí dodávky energií za stejné ceny, jako měli u nás, to znamená za spotové ceny. Zdražit by jim energie neměly, protože už v rámci kompromisu přistoupili na zdražení u nás. Nalezení společného řešení je pro nás nejvyšší priorita, pracujeme na tom třináct hodin denně, sedm dní v týdnu. Věřte, že ani my z toho nejsme šťastní.

Bavil jsem se dnes s jedním z vašich klientů, ředitelem výrobce armatur VAG z Hodonína. Budu ho citovat: „Spolupráce probíhá asi tak, že já o žádné spolupráci nevím.“ Řekl, že do datové schránky pouze v pondělí dostali z NWT zprávu, že od 12. října nemůžete garantovat dodávky plynu, tudíž si mají vyhledat jiného dodavatele. Telefony prý nikdo nebere.

Není to pravda, kolega s touto firmou komunikuje, dnes jsme všechny obesílali, že jsme jim našli nového dodavatele. Každou firmu bude posuzovat, zda je solventní a bude mít na zaplacení. Na rovinu říkám, že nevím, zda připojí úplně všechny.

Vyjádření výrobce armatur VAG Velký strojírenský podnik s vlastní slévárnou, který za rok spotřebuje cca 5 500 MWh plynu, je součástí německé skupiny. V ČR má obrat přes 1,3 miliardy korun. Dodává například firmám Veolia, ČEZ, JE Temelín. Postavil úpravnu vody pro Prahu. Pavel Janků, jednatel: „Spolupráce probíhá asi tak, že já o žádné spolupráci nevím. Obdrželi jsme v pondělí večer do datové schránky informaci od NWT. Popsala hrozící riziko, že nám od 12. 10. nebudou schopni garantovat dodávky plynu. Protože jsme velká firma, bez nové smlouvy bychom přešli do režimu neoprávněného odběru. To si nikdo nepřeje. Chtěli jsme s NWT jednat, ale není možné nikoho kontaktovat. Máme nabídku od jiného dodavatele. Máme čas na rozhodnutí do 7. 10. Ale nevíme, zda to můžeme podepsat, aby to nebyl nelegální krok, protože NWT nám nevypovědělo smlouvu. Nechceme porušit pravidla vyplývající ze smlouvy, například výpovědní lhůtu. Jako velký odběratel nemáme možnost přejít k dodavateli poslední instance, je to limitováno odběrem do 630 MWh ročně. Plyn je pro nás zásadní. Zastavení dodávek pro nás znamená okamžité zastavení fabriky, 460 lidí bude do vyřešení problému bez práce. Ztráty by byly pro nás každý den kolem 3,5 milionu korun, a to nepočítám náklady na zaměstnance, kteří budou na překážkách. Přechodem k novému dodavateli by nám neměl zdražit plyn. S NWT jsme se už dříve domluvili na nové smlouvě, platíme spotové ceny, jen s malou slevou. Oproti loňskému roku je to více než desetinásobné navýšení. Bojujeme velmi těžce, abychom tvořili nějaký zisk. Nehrozí nám bankrot, protože jsme součástí mezinárodní skupiny, ale energie nás drtí. Neustále čekáme na to, kdy vláda přijde s nějakými pravidly, abychom se jako velkoodběratelé přihlásili o nějakou podporu.“

Je to strojírenská firma s tržbami okolo 1,3 miliardy korun, s vlastní slévárnou a velkou energetickou spotřebou kolem 5 500 MWh ročně. Sami dodavatele hledají a je to prý problém. Mimo jiné proto, že stávající smlouva s vámi nebyla vypovězena.

My nemáme problém s nimi rozvázat smlouvu.

Proč se problémy, které máte, provalily až teď, když jste jednostranně vypověděli smlouvu teplárnám už před téměř měsícem?

Je otázkou, proč to vytáhli až teď, přestože jsou se skutečností obeznámeni od 9. září. Jsou to městské firmy a jsem přesvědčen, že čekaly, až bude po volbách.

Smlouvy na další roky nemají ani další obchodníci

Neriskovali jste jako obchodník s energiemi příliš, když jste se na jedné straně zavázali k dodávkám za nízké ceny, ale neměli jste nakoupeno dostatečné množství plynu dopředu?

Vždy v říjnu uzavíráme kontrakt na další rok. Není standardní, aby obchodníci komoditu nakupovali na další dva roky dopředu. Nejen my, ale i další obchodníci s energiemi teď řeší, že nemají nasmlouvány dodávky na rok 2023. Situace se dotkne dalších energetických firem, nejen nás.

Přijdete o licenci pro obchod s energiemi?

Teď to řešíme s právníky. Nevím, co se stane, když jsme našim zákazníkům oznámili, že jim přestáváme dodávat a prakticky už vůbec nebudeme dodávat elektřinu a plyn. Do budoucna jsme totiž obchodování chtěli zastavit. Loni jsme měli desítky tisíc zákazníků, dnes jich zbývá jen 27 a 163 odběrných míst. Nemáme miliony zákazníků a všechny smlouvy jsme se po vypuknutí krize snažili ukončit a byznys s energiemi opustit.

Hrozí vám teď soudní spory kvůli jednostrannému vypovězení smlouvy v Břeclavi a Vrbně pod Pradědem?

Určitě budou soudní pře. Budeme argumentovat tak, jak jsme vysvětlovali ve zprávě, tj. byli jsme nuceni ukončit smlouvy z důvodu tzv. následné nemožnosti plnění ve smyslu dle ustanovení § 2006 občanského zákoníku. Od ledna dokonce my žalujeme Vrbno pod Pradědem, že s námi nejednali a v důsledku vyšší moci odmítli přistoupit na zvýšení cen.

Ze situace viníte také současnou vládu. Píšete, že dosavadní podpora státu pro obchodníky s energiemi je zcela nedostatečná a přichází pozdě…