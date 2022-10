Drahý plyn? Vaše starosti chci mít, nám hrozí, že budeme bez plynu

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

České firmy už neřeší jenom enormní ceny energií, některým teď reálně hrozí, že od Nového roku zůstanou bez plynu. Například společnost Semo, která se zabývá šlechtěním a prodejem osiv zeleniny, květin a léčivých rostlin, potřebuje plyn na vytápění svých skleníků. Jenže už od května marně poptává dodavatele, který by jí po skončení současné smlouvy umožnil nadále fungovat.

Firma, která je na trhu od roku 1994, tak zažívá nejhorší období.

Mnoho firem teď řeší vysoké ceny za plyn, ale vy řešíte to, že plyn vůbec nemusíte mít. Jak velká je to hrozba?

Je to reálná hrozba. Už od května žádáme současného dodavatele, plynárenskou společnost, která zároveň patří i mezi dodavatele poslední instance, o to, abychom nastavili systém dodávek od 1. 1. 2023.

Poslední jednání jsme s nimi měli v polovině září. Žádali jsme je s tím, že rozumíme riziku jejich i našemu, o „jakkoliv vysokou cenu“ – jen ať si zajistíme fungování na kvartál, tedy alespoň do března. Duben už pak přežijeme. Byli jsme připraveni na spotové ceny, ale v polovině září nám bylo oznámeno, ne, že nepřijímají nové zákazníky, ale že dostojí závazkům a tím to končí.

Vyčkejte do prosince, možná se to změní

Bylo tam i nějaké odůvodnění nebo doporučení, co máte dělat?

Pro mě to bylo až úsměvné. Doporučení bylo – ono se to možná změní, vyčkejte do prosince. Omlouvám se, ale do prosince nemohu čekat. Odůvodnění bylo takové, že představenstvo společnosti rozhodlo, že obchodování s plynem teď zastavuje.

Oslovili jste i další dodavatele?

Oslovili jsme i jiné dodavatele, výsledek byl jednoduchý, s novými odběrateli neuzavírají smlouvu.

Pokud dodavatele neseženete, co by to pro vás znamenalo?

Velmi výraznou komplikaci při fungování firmy. My jsme sice částečně zabezpečeni, protože máme kotel na biomasu, ale ten nepokryje všechno. Pro nás to bude znamenat, že se budeme muset přizpůsobit a část skleníků nespustíme.

Co se týče provozních budov a skladů, tak budeme neekologicky topit přímotopy a připravujeme to, že stáhneme obchodní oddělení do jedné kanceláře. Tam si sice budou šlapat na hlavu, ale my si nemůžeme dovolit v lednu zastavit, pokud to nechceme zavřít celé.

Pro představu, kolik plynu vlastně ročně spotřebujete?

Nejsme extra velcí, naše roční spotřeba je 500 až 1 000 kubíků. To rozpětí je dané tím, že jde o obhospodařování skleníků a záleží na tom, jaká je zima. Pro nás by jen jednodenní výpadek znamenal zmaření veškeré předchozí práce. Pokud by mrzlo, skleníky nám zmrznou.

Obeslali jsme ministerstvo i vládní činitele. Bez reakce

Vy jste se obrátili na Ministerstvo zemědělství. S jakým výsledkem?

Dopis jsme psali hned 12. 9. a datovou schránkou jsme ho odeslali na pana ministra. Dosud jsme ale nedostali vůbec žádnou odpověď.

A budete podnikat další kroky?

Jeden můj kolega už to nevydržel a stejný dopis s komentářem, že stále nemáme odpověď, poslal na všechny asistenty čelních představitelů stran vládní koalice. Jediná odpověď byla, že asistentka paní Pekarové Adamové potvrdila, že e-mail přečetla.

Vy jste na trhu od roku 1994, je tohle to nejhorší období?

Samozřejmě začátky byly komplikované, takové ty dětské nemoci firmy, než jsme se trochu etablovali na trhu. Výraznější komplikace pak přinesl covid – chyběli nám zaměstnanci a lockdowny nám komplikovaly život. Pokud dojde k tomu, že opravdu nebudeme mít plyn, bude to nejhorší období. Pokud nerozjedeme sezonu, znamená to pro nás rok pryč.

Je reálně ohrožena i existence firmy?

Jsem rozený optimistický realista – toto si nechci připouštět, ale je to opravdu velká komplikace.

Víte o dalších firmách, které mají podobný problém?

Vím o tom, že firmy z naší asociace mají problém s elektřinou, v okolí vím o pekárně a o firmě, která dělá železnou metalurgii, která – sice s jiným dodavatelem – ale skončila velmi podobně jako my. Průběžně to konzultujeme a ladíme kroky, ale zatím nemáme co vymýšlet.

Vaše firma působí i v zahraničí. Neuvažoval jste, že byste skleníky přesunuli tam?

Náš areál má 12 hektarů skleníků a zázemí. Přesun není otázka dne, měsíce nebo roku. Nerad bych k tomu kroku sahal, ale je docela možné, že nás k tomu stát bude nutit.

Jaká je situace v zahraničí?

Shodou okolností jsme začátkem září jako šéfové národních asociací měli poradu v Bruselu. Řekl bych, že obecně vládne velká nervozita – všichni si stěžují na ceny energií. Za sebe bych to ale shrnul tak: Mít jejich starosti, tak mám klidné spaní.