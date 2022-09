Varování šéfa Kofoly: Řítíme se k průšvihu s obrovským dopadem na všechny

Za jiných okolností by Kofola právě teď oslavovala rekordní letní prodeje a vysoké tržby. Jenže místo toho teď najela na úsporný režim. „Z pohledu udržitelnosti byznysu se situace jeví jako nejkritičtější, co jsme kdy zažili,“ říká v otevřeném rozhovoru pro SZ Byznys majitel Kofoly Jannis Samaras.

Firmě se náklady zvýšily o více než miliardu a úspory hledá, kde to jde. Akcionářům navrhla nižší dividendu, škrtá akvizice, investice i některé produkty. A došlo už i k propouštění. Sortiment třikrát zdražil a teď poroste cena znovu.

„Ani opakované zdražení nedokáže pokrýt obrovský nárůst cen energií a některých klíčových surovin,“ říká Samaras, podle kterého je teď na trhu nedostatek surovin od cukru přes CO2 až po kyselinu citronovou nebo třeba sklo.

„Jde o komplexní problém, kde jedna věc navazuje na druhou. Řítíme se k průšvihu, který bude mít ohromný dopad na všech úrovních, pokud ho nebude vláda správně řešit. Nejde jen o zastropování cen energií pro domácnosti, jde i o systematická řešení pro firmy, které všem těm lidem dávají práci,“ dodává Samaras s tím, že vláda o dopadech současné krize nemluví na rovinu.

A firmy podle něj zase mají strach mluvit o tom, že jim hrozí krach nebo že se kvůli drahým energiím a nedostatkovým surovinám dostávají do gigantických problémů. „Je tak velká autocenzura a obava z upřímnosti, až je to varující,“ říká Samaras.

Jaká je v tuto chvíli situace v nápojářském byznysu?

Co se spotřeby týče, zatím kupodivu dobrá. Prodává se dobře. Na sezónu jsme byli připraveni, díky čemuž jsme měli vysoké tržby. Za jiných okolností bychom i oslavovali rekordní léto. Bohužel nás dohánějí náklady. Kvůli obrovskému nárůstu cen vstupů musíme začít šetřit. Bez úspor by celé fungování Kofoly bylo ohroženo.

Bylo někdy hůř?

Než teď ano. Ale v tuto chvíli nevíme, jak se krize bude vyvíjet dál. Výhled vypadá zatím pesimisticky. Z pohledu udržitelnosti byznysu se situace jeví jako nejkritičtější, co jsme kdy zažili.

Firmy mají strach mluvit o tom, že jim hrozí krachy

Co vás aktuálně trápí nejvíc? Jsou to drahé energie, drahé suroviny nebo nedostatek některých surovin?

Aktuálně jsou to hlavně energie, které se pohybují v závratných výšinách, a drahé suroviny. Například cukr vyskočil na dvojnásobek letošního a trojnásobek loňského roku. Zvyšuje se i cena PET preforem. Začíná se projevovat nedostatek některých surovin – od cukru přes CO2 a kyselinu citronovou až třeba po sklo. Sklárny, stejně jako jiné energeticky náročné provozy, uzavírají své výroby pod tíhou současné krize.

Jde o komplexní problém, kde jedna věc navazuje na druhou. Řítíme se k průšvihu, který bude mít ohromný dopad na všech úrovních, pokud ho nebude vláda správně řešit. Nejde jen o zastropování cen energií pro domácnosti, jde i o systematická řešení pro firmy, které všem těm lidem dávají práci.

Vláda o dopadech současné krize nemluví na rovinu a v souvislostech. A firmy zas mají strach mluvit o tom, že jim hrozí krach nebo že se kvůli drahým energiím a nedostatkovým surovinám dostávají do gigantických problémů. Je tak velká autocenzura a obava z upřímnosti, až je to varující. My se nesnažíme vidět věci černě, ale chceme být k sobě upřímní a připravit se na to, co přijde. Kdo se totiž dobře připraví, má šanci to přežít. A to platí nejen pro firmy a lidi, ale i celé státy.

Jannis Samaras Český podnikatel, šéf a majoritní majitel firmy Kofola. Narodil se v Čechách, ale jeho kořeny sahají do Řecka. Od dvaceti let pomáhal svému otci v rodinné firmě Santas nápoje, která se zabývala výrobou nealko nápojů. Je držitelem prestižního ocenění EY Podnikatel roku za rok 2011. Kofola vznikla v roce 1959 v Československu jako alternativa ke konkurenční Coca-Cole nebo Pepsi.

Obáváme se ekonomické krize, jakou Evropa nezažila

Co by vám nejvíce pomohlo, aby vláda teď udělala?

Přežili jsme covidovou krizi, z velké části ovlivněnou politickými tlaky. Teď je tu energetická krize, která začala už na konci minulého roku, umocnila ji válka a přelila se do extrémních cen surovin. Obáváme se ekonomické krize, jakou Evropa v moderní historii nezažila.

Stát by měl v této situaci podpořit stabilitu. Například mimořádnými opatřeními v oblasti energií. Neřešit jen dílčí části problému, ale na celou krizi nahlížet v kontextech a souvislostech a hledat celkové řešení. Jakékoli dílčí zásahy včetně zvyšování DPH v tuto chvíli vytvářejí jen další chaos.

Narážíte tím na návrh pana poslance Jakuba Michálka na snížení DPH ovoce a zeleniny a zvýšení DPH sladkých nápojů?

Ano, nápad se změnami DPH je z mého pohledu zcela nekoncepční. Cena ovoce se snížením DPH nesníží, to je jisté. Žádné takové snížení daně ke snížení ceny pro spotřebitele nevede. Cukr je pak jednou ze zemědělských komodit, u kterých nyní cena narostla o více než 100 procent. To se i bez navýšení daně projeví bezprecedentním navýšením cen všech produktů obsahujících cukr.

Z chybějících surovin jste zmínil i CO2 – jak moc chybí na trhu?

Krize je hlavně v Německu, Belgii, Polsku… Vysoké ceny energií nutí firmy ukončovat výrobu amoniaku, zejména pro hnojiva. Významným vedlejším produktem je také potravinářské CO2 a suchý led. Těch je nyní nedostatek, takže cena například v Belgii vyletěla z 250 eur na 1 300 eur za tunu. Některé velké pivovary a nápojářské firmy jsou z důvodu nedostatku CO2 nuceny omezit nebo zcela zastavit výrobu.

Co nedostatek CO2 znamená konkrétně v případě Kofoly? Jak moc pro vás může být limitující? Kolik CO2 vlastně spotřebujete a jak se vám teď daří zajistit tyto dodávky? Odkud?

Bez CO2 bychom vůbec nevyrobili velkou část naší produkce. Možností, jak potravinářské CO2 získáváme, je více. Na Slovensku se získává z přírodních zdrojů, v Adriatiku z vlastních vrtů. Jeho nedostatek v Evropě se neprojeví tak, že by nikde vůbec nebyl k dostání. Ale tak, že na některých trzích zdraží až 13krát, čímž se pochopitelně citelně prodraží i produkty, kterými se sytí.

Další nedostatkovou surovinou je cukr, jak moc chybí právě Kofole? Bude nutné omezit nějak výrobní program, případně ho upravit?

Cenu cukru ovlivňují energie, ale i neúroda. Například ve Francii se neurodilo. České cukrovary pomáhají zásobovat svou francouzskou matku. Některé firmy mají menší produkci proto, že zemědělci zasadili něco jiného než cukrovou řepu. A bohužel chybí i tekuté cukry, protože se nedařilo kukuřici.

My máme cukr zasmluvněný do konce roku a zajišťujeme si stabilní dodávky i na rok příští. Ale jeho nedostatek a vysoká cena se výrazně propisují do nákladů a výsledné ceny našich produktů. Pokud bude docházet ke snížení poptávky, ovlivní to ekonomickou stabilitu firem a schopnost dát lidem práci. Přijde mi, že vláda nevnímá, jaké důsledky mohou dílčí řešení mít, a že nevidí, jak se postupně ekonomika bortí.

Třikrát za rok zdražit. To jsem nezažil

Stávají se nějaké výrobky kvůli svým nákladům nekonkurenceschopné?

Ano. V našem případě se to pravděpodobně stane sirupům. S ohledem na cenu cukru se jejich jednotková cena bude muset zvýšit. A to zvýšení bude natolik markantní, že ho spotřebitelé budou jen těžko přijímat. Ke snížení poptávky ale nakonec přispějeme i my sami – tím, že na určitou dobu omezíme promoční aktivity. Cukru není dost, a nedává tedy smysl sirupy promovat a tím zvyšovat jejich spotřebu. Dostávali bychom sami sebe do pasti.

Jak moc se tedy už musely zvednout ceny nápojů a jak velké zdražení ještě musí nastat?

Zdražovat jsme museli za posledních 12 měsíců už třikrát. To jsem ještě nikdy nezažil. V rámci celé skupiny jsme zvedli ceny o 12 procent a další zdražení se bude pohybovat kolem 20 procent.

Bude to pro spotřebitele limitující? Omezí nákupy? Omezují je už teď?

Výrazně se to zatím neprojevilo. Dá se ale čekat, že k tomu dojde. Snížení poptávky po nealku určitě do jisté míry způsobí cena nápojů, ale klíčový pro změnu spotřebitelského chování bude celkový tlak rostoucí inflace a nezaměstnanosti.

Kofola ČeskoSlovensko Jeden z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů s jedenácti výrobními závody na pěti evropských trzích.

Celkově skupina Kofola zaměstnává téměř 2 000 lidí.

Do produktového portfolia firmy patří tradiční Kofola, pramenitá voda Rajec, minerální vody Kláštorná Kalcia, Korunní a Ondrášovka, řada sirupů Jupí či Vinea.

Do skupiny Kofola patří i síť UGO nebo Leros.

Jak se Kofola snaží šetřit náklady?

Náklady se nám zvýšily víc než o miliardu. Hledáme úspory, kde se dá. Akcionářům jsme navrhli nižší dividendu, škrtáme akvizice, omezujeme komerční i technologické investice na nezbytné minimum, stejně tak jako investice do budov.

Chystáme optimalizaci našeho portfolia – omezíme produkty se ziskovostí na hraně udržitelnosti. Budeme pokračovat v ekomodulaci a šetřit nejen PET materiál, ale v souladu s naší dlouhodobou strategií třeba i zmiňovaný cukr.