Skupina NWT je v insolvenci. Dojela na drahý plyn, dluží téměř půl miliardy

NWT dluží například přes 9,1 milionů korun stavební společnosti Spro stavby za výstavbu haly pro balící linku v podniku Agro Maryša SE, téměř 29 tisíc eur (709 tisíc Kč) za dodávky elektřiny innogy Energie, přes 46 tisíc eur (1,1 milionu korun) německé společnosti WINAICO Deutschland GmbH za dodávky zboží a přes 433 milionů korun firmě AT Computers za dodávku výpočetní techniky.

NWT uvádí, že do začátku války na Ukrajině byla finančně zdravou společností s kladným hospodařením. Její energetická divize se dostala do „značné ztráty“ s nástupem energetické krize a vojenského konfliktu. Nakupovala totiž zemní plyn na spotovém trhu a prodávala zákazníkům za mnohem nižší fixní ceny. Podotýká, že zemní plyn zdražil od roku 2020 dvacetinásobně, z 15 eur za 1 MWh na 300 eur.

Společnost se proto pokoušela se přejednat smlouvy o dodávkách ve svůj prospěch, ale nepodařilo se to u všech zákazníků. Aby odvrátila úpadek, prodávala zbytný majetek, především nemovitosti, ve kterých sídlí, a dosadila do představenstva krizový management. Tím by se podle svých slov vyhnula úpadku, jenomže 30.9. zasáhl z popudu švýcarské firmy Axpo Solutions AG soudní exekutor a obstavil NWT bankovní účet u Raiffeisenbank a nemovitosti.