Veřejný sektor se ze současných příjmů nedá ufinancovat. Daně musí vzrůst

Největší změnou proti původnímu návrhu, který předpokládal deficit 270 miliard, jsou podle ministra financí Stanjury výdaje na stanovení maximálních cen elektřiny a plynu. Podle Hampla je rozdíl v deficitu oprávněný, pokud to pomůže firmám, lidem a bude to řešit krizovou situaci. „Pokud budou znamenat něco odlišného, je to velký problém,“ říká.

Zastropování energií vláda stanovila na 6 korun u kWh elektřiny a 3 koruny u plynu. Toto opatření má mimo jiné zamezit tomu, aby se problémy s hrazením účtů za energie rozšířily do větší části populace. „Stropy jsou nastaveny cenově dobře, ale nikdy nemohou pomoct všem stejně. Pro horních 20 procent jsou zbytečné, ti by si mohli dovolit i nestopovanou elektřinu. Pro spodních 20 až 30 procent nejsou stropy dostatečné,“ hodnotí Prokop.

Dále by měl od Nového roku nízkopříjmovým domácnostem nad rámec příspěvku na bydlení pomoci ještě nově zacílený úporný tarif. Na ten by měli dosáhnout zranitelní zákazníci, což je dle Prokopa asi 20 procent domácností.

Cílená pomoc je však oproti plošné v mnoha ohledech složitější. Hampl za potíž považuje také to, že český stát pomoc cílit neumí. „A to je problém veřejných financí. Dostali jsme se do stavu, kdy od státu očekáváme, že jako nemotorný cvalík bude v krizové situaci dělat strašně rychlá a dobrá zacílená opatření. Neumí to systémově a neuměl to ani v době covidu,“ myslí si.