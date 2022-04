Volba guvernéra jde do finále. Z těchto jmen bude vybírat prezident Zeman

Rozhodování o nejmocnější finanční pozici v zemi se dostalo do finále. Prezident Miloš Zeman se v těchto dnech rozhoduje ze čtyř kandidátů na guvernéra České národní banky. Seznam Zprávy to zjistily průzkumem mezi tuzemskými finančníky a lidmi blízkými jednáním s prezidentem Zemanem.

Nový guvernér, který se ujme šéfování ČNB od začátku července, nastoupí do turbulentní doby, kdy je inflace na nejvyšších úrovních od 90. let kvůli dvouleté covidové éře a současné válečné invazi Ruska na Ukrajinu.

Současný guvernér Jiří Rusnok jako svého hlavního kandidáta prosazuje Tomáše Nidetzkého s poukazem na to, že je v ČNB nutná kontinuita. Nidetzkého do bankovní rady přivedl právě Rusnok v červenci 2016, od prosince 2018 se pak posunul na viceguvernéra ČNB. Nidetzký má velkou zkušenost z privátní sféry, dlouho pracoval v bankovnictví a pojišťovnictví. Kritici mu nicméně vytýkají nedostatek hlubších znalostí měnové politiky, což však není doména ani současného guvernéra Rusnoka.

Nidetzký představuje kontinuitu i v tom smyslu, že patří do skupiny pěti radních centrální banky, která v rámci boje proti inflaci od podzimu hlasovala pro vyšší úrokové sazby. Připomeňme, že v současnosti je základní dvoutýdenní repo sazba ČNB na pěti procentech.

Prezident Zeman nicméně pořád lavíruje i mezi dalšími kandidáty. Je to hlavně Vladimír Dlouhý, někdejší ministr průmyslu a obchodu z 90. let, který v současnosti vede Hospodářskou komoru České republiky. Dlouhý se v minulosti ucházel o významnější funkce v tuzemsku i zahraničí, naposledy neúspěšně kandidoval na šéfa Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Bankéřská komunita hodnotí Dlouhého pozitivně. Je to uměřený středopravicový ekonom, který však na rozdíl od klausovské pravice hájil i deficitní financování státního rozpočtu. V oblasti měnové politiky patří spíše do tábora Jiřího Rusnoka, který podporuje jako hlavní prostředek boje proti inflaci ve vyšších úrokových sazbách, i přes zpožděný dopad do reálné ekonomiky. Naopak zdrženlivě se staví ke kurzovým intervencím.