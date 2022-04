Letos hypotéky určitě nezlevní. Rusnok nevylučuje další růst sazeb

„Ta inflace tady nebude věčně. Není to prokletí, ale nebude to bezbolestné. To hlavní jsme již odpracovali a spíše to vidím tak, že ty vysoké sazby s námi budou déle, než jsme čekali,“ uvedl dnes Jiří Rusnok. Původní předpoklady ČNB počítaly s poklesem sazeb již ke konci letošního roku. „Troufnu si spekulovat, že to nebude v letošním roce,“ dodal Rusnok k možnému poklesu sazeb.