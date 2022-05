Letenky, alkohol i dárky. Zkrachovalý Mička podle správce vysával své firmy

Oděvní skupina C2H Michala Mičky zkrachovala před rokem. Insolvenční kancelář Jana Maška AZAM Insolvence nyní upozornila na to, jak se bývalý majitel módních značek Kara či Pietro Filipi ve svých firmách choval.

„Do insolvenčního řízení pana Mičky jsme přihlásili pohledávky koncernových společností C2H z titulu náhrady škody v případech, kdy jsme měli za to, že náklady byly vynaloženy čistě na osobní spotřebu pana Mičky,“ uvedl pro SZ Byznys Jan Mašek, společník AZAM Insolvence.

Jde o soubor čtyř pohledávek za firmou C2H Support, nad níž měl Mička jako jediný jednatel výhradní kontrolu. Tato firma se nyní nachází v konkurzu a stejně jako ostatní Mičkovy firmy nevlastní prakticky žádný majetek, který by měl nějakou hodnotu.

První pohledávka představuje 1,3 milionu korun, které si Mička nechal vyplatit z firmy jako zápůjčku. Další tři pak jdou přímo na vrub osobních výdajů. „Dlužník (Michal Mička) využíval peněžní prostředky společnosti C2H Support pro svou osobní spotřebu, a to minimálně v období od 31. října 2018 do 31. prosince 2020,“ stojí ve zdůvodnění druhé pohledávky, kterou přihlásila Maškova kancelář.

V příloze je pak zhruba 250 konkrétních položek nákupů. Podle informací SZ Byznys jsou to hojně nákupy v online potravinách Rohlík.cz, elektronika v obchodě Alza, hotelové pobyty nebo například letenka do New Yorku poslední den v roce první třídou. Dále účty z restaurací, pojištění či množství pokut.