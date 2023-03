Legendární botasky dostaly naději na přežití

Obuvnická retro značka Botas ze Skutče, která se stala synonymem pro sportovní botu, se dostala do problémů, v lednu o tom jako první informovaly SZ Byznys . Podle ředitele Františka Nestávala firmu dohnaly vysoké ceny energií a nedostatek pracovníků – a tak ji poslal do likvidace.

Příležitosti zachránit známou značku se chopil Václav Staněk, majitel mladé firmy Vasky. Potřeboval prodat 8000 párů svých bot, a to se mu v crowfundingové kampani nakonec podařilo. Vasky má obrovské množství obuvi na skladě, před výprodejem to prý bylo 90 tisíc párů.

„Máme asi deset vážných zájemců. Záležitosti ještě řešíme, ale není to hotové. S firmou Vasky jsme začali jednat, protože jsou to mladí perspektivní lidé a mohli by případně zboží vyrábět v České republice,“ řekl.

Zakladatel Vasky na začátku tiskové konference oznámil, že nebude moci říct nic konkrétního k obchodnímu jednání až do 4. dubna, protože si to druhá strana nepřeje. Chvíli předtím měl zřejmě nepříjemný telefonát, Nestával totiž podle informací SZ Byznys o konání této tiskové konference nic nevěděl.

Akvizice Botasu by obnášela kromě vypořádání majetku také investice do dalších strojů, protože výroba botasek částečně stojí na jiných technologiích. Sportovní obuv dosud Vasky nevyrábí a tyto investice by podle Staňka sahaly do milionů korun. Samotný majetek Botasu bude mít pravděpodobně hodnotu nižších desítek milionů korun. Firma ze Skutče v posledních letech prodělávala.