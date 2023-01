Covid skončil? Páteř českého průmyslu ničí dál, řadu firem srazí do kolen

Do velkých problémů se může dostat až deset procent z celkového počtu 140 firem , které tvoří sdružení automobilového průmyslu AutoSAP.

Roste počet dodavatelů, kteří se kvůli omezené nebo na čas úplně odstavené výrobě automobilů dostanou do problémů a utopí se v dluzích.

Pro Česko je to mimořádně nepříjemné. Automotive tvoří téměř desetinu české ekonomiky , živí tisíce firem a stovky tisíc zaměstnanců a jejich rodin.

„Dnes nikdo nikoho nezavře, nesoudí se, všichni jsou rádi, že se to nakonec nějak posune,“ dodává k tomu i Mojmír Čapka, majitel výrobce svíček Brisk.

Dvě citace, které jasně dokládají, že se automobilový průmysl dostal do situace, se kterou se zatím nikdy v historii nepotýkal. Dopady to bude mít na celé Česko, protože „automotive“ tvoří téměř desetinu české ekonomiky, živí tisíce firem a především stovky tisíc zaměstnanců a jejich rodin.

To se odráží i v platební morálce společností. „Faktury v automotivu vždy chodily pozdě. Bývalo ale zvykem, že jsme pohledávky dobývali do třiceti dnů po splatnosti. Dnes jsme v pásmu 30 až 60 dní,“ potvrzuje Jan Lát ze společnosti Beneš a Lát, která se specializuje na slévání hliníku nebo lisování plastů.

„Ekonomicky je to průšvih, protože většina firem v podstatě obrací kapitál. Nakupuje, vyrábí, prodává. Všechno má systém a v něm se otáčejí velké peníze,“ potvrzuje Mojmír Čapka, který zároveň působí ve vedení AutoSAP.

Podle jeho výkonného ředitele Zdeňka Petzla může být takováto dlouhodobá odstávka zásadní překážkou pro udržení investic a kvalifikovaných zaměstnanců. A investice se už omezují. Podle Kvida Štěpánka je to vidět třeba i na tom, že ubývá projektů, pro které by jeho firma technologicky připravovala nové formy.

I kvůli tomu se teď může zvýšit počet dodavatelů, kteří se dostanou do problémů. Vítkovického výrobce převodovek Gearworks už aktuálně soud poslal do úpadku a přibývá firem, kterým rostou dluhy přes hlavu.

„Firmy, které jsou čistě provázané s montážními linkami automobilek a nemají třeba náhradní díly nebo jinou výrobu, mají ten problém největší. Tam je to pak jen otázka síly dané firmy a toho, jaké si vytvořila rezervy. Problém pak je, když investovala do nových technologií a teď se dostává do platební neschopnosti i z důvodu investičních nákladů,“ vysvětluje Mojmír Čapka.