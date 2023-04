Chtěli zeleninu živenou z rybích výkalů. Teď jim ČNB přivřela přísun peněz

Brněnská společnost Future Farming (FF) vybrala od investorů od roku 2018 až stovky milionů korun a pustila se do nejambicióznějších projektů akvaponického farmaření v Česku. Ty spočívaly v šetrném pěstování zeleniny a bylinek, které rostou z vody, přičemž jsou vyživovány výkaly z ryb ve druhé části farmy. Problémem ale bylo, že firma nevysvětlila, kam přesně dává svěřené peníze.

Teď její dceřiná firma Aquaponic Farming Technology u České národní banky narazila se žádostí o schválení dluhopisového prospektu, a to může zkomplikovat realizaci dalších plánů. Žádost na ČNB dorazila loni 31. října. Centrální banka prospekt zamítla 10. března 2023.

„Posuzovaný prospekt nesplňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti,“ zdůvodnila svůj verdikt ČNB, když poukázala na řadu rizik. Mimo jiné na to, že celý výtěžek z dluhopisů chce tato firma poskytnout své mateřské společnosti, přičemž není jasné, za jakých podmínek a jaké jsou mezi firmami vztahy.

To by podle centrální banky znamenalo riziko pro potenciální investory, kteří by kvůli zmíněným nedostatkům neměli podstatné informace pro posouzení eminenta – vydavatele dluhopisů.