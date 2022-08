Síkela: Máme plán, jak zlevnit energie. Zastropováním cen plynu

Síkela řekl, že cena plynu vzrostla od června až do dneška z 18 eur za jednu megawatthodinu (MWh) až na zhruba 310 eur na MWh. Uvedl, že rostoucí ceny energií mají více důvodů, kromě samotné války na Ukrajině a omezování dodávek plynu z Ruska je to také například špatná situace s jadernými elektrárnami ve Francii, v provozu je kvůli údržbě a technickým problémům jen asi polovina francouzských jaderných reaktorů, ale také nefunkčnost hydroelektráren v jihoevropských zemích kvůli suchu.

„To bude funkční a méně nákladné řešení, které by mělo srazit ceny dolů. Dalším řešením je ‚zlikvidnění‘ (tedy rozhýbání, pozn. red.) trhu. To znamená určité tržní intervence, ve kterých mohou přijít státy ve spolupráci s obchodníky nebo se do toho teoreticky může zapojit i evropská centrální banka. Může vytvořit určitý intervenční fond. Můžeme tak zamezit tomu, že trh bude nefunkční,“ uvedl ministr s tím, že plán české ministerstvo už má.

Síkela řekl, že zastropování cen pouze na lokální úrovni, tedy v Česku, by bylo extrémně drahé a mělo by velké nároky na státní rozpočet. „Kdybych zastropoval na 500 eurech, což by pro nikoho nic nevyřešilo, tak bychom utratili nějakých 750 miliard Kč, což je víc než kolik stát ročně vydá na výplatu penzí a důchodů a je to skoro 10 krát víc než kolik ročně vydáme na obranu,“ vyčísluje Síkela.