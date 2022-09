„Přes víkend zmizelo 30 tun“. Poláci berou české uhlí útokem

To je pro ně totiž dostupnější než doma, protože polské sklady s uhlím pro domácnosti jsou oproti loňsku plné asi ze 17 procent. Poláky do Česka láká i cena. Za hranicemi za něj zaplatí podstatně méně – rozdíl mezi cenou za tunu hnědého uhlí v tuzemsku a v Polsku se může vyšplhat až na desítky tisíc korun.

Problémy však budou trvat i příští rok. Těžké to budou mít hlavně ti, kteří s nákupem paliva otáleli. „Někteří lidé byli zvyklí si jezdit co tři až čtyři týdny pro jeden dva vleky uhlí a postupně z toho odebírali. Jezdili si pro uhlí průběžně celou zimu. To je teď passé,“ říká Hanuš. Předpokládá totiž, že do konce roku objemy rozprodají.