Samsung trápí nadbytek čipů. Provozní zisk připomíná krizové období

Jihokorejský gigant Samsung Electronics trápí z jedné strany nižší zájem o jeho vlastní elektroniku, a to zejména mobilní telefony. Z druhé to je pokles cen paměťových čipů. Tato kombinace způsobila, jak firma uvádí na svých stránkách, že meziročně její provozní zisk během druhého čtvrtletí letošního roku klesl ze 14,1 bilionu wonů o 95,7 procenta na 600 miliard wonů (10 miliard Kč). Tržby klesly o 22 procent. Upozornila na to CNN.