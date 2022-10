Továrna, která pomůže udržet automotiv v Česku. Stavět by se mohla za dva roky

Stavba továrny na výrobu baterií pro elektromobily koncernu Volkswagen by měla, v případě odsouhlasení projektu, začít na záložním armádním letišti Líně u Plzně ve třetím čtvrtletí roku 2024. Takzvaná gigafactory by pak měla zahájit výrobu v roce 2027. Po dnešním jednání pracovní skupiny na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) to řekl člen představenstva Škody Auto Martin Jahn. Podle dřívějších informací by měly být vedle Česka ve hře ještě lokality v Polsku a Maďarsku.

Podle Jahna by během listopadu měly zejména obce, Plzeňský kraj a vláda, říci, zda bude možné do termínu zahájení výstavby zajistit zejména napojení na silniční a železniční síť a dostatečné zdroje energie a vody. Je také třeba připravit územní rozhodnutí, uvedl.

„Do listopadu musí být jasné, že budeme schopni splnit technické požadavky na vybavení pozemku, infrastrukturu a přípravu území a mít jasně garantované, že se to do termínu zahájení výstavby stihne. Na základě těchto věcí bude vedení koncernu rozhodovat o umístění projektu,“ uvedl Jahn.

Ministerstvu průmyslu se podle Jahna podařilo shromáždit názory a požadavky obcí, které je potřeba vyřešit. „Za Škodu a Volkswagen mohu říci, že kdekoliv stavíme nový závod, věnujeme maximální péči rozvoji daného regionu. Vždy chceme, aby z toho měl jasný přínos,“ dodal.

Gigafactory má vzniknout na místě záložního armádního letiště, které využívají i aerokluby. Jeho další existence se podle Jahna s projektem neslučuje, nicméně stanoviště letecké záchranné služby zůstane zachované. Za liché pak označil obavy z přílivu nekvalifikované pracovní síly ze zahraničí.

„Podle našich plánů na transformaci přejde do gigafactory část zaměstnanců z jiných závodů Škody Auto a počítáme i s náborem z místních firem, které rovněž v příštích letech čeká transformace,“ řekl Jahn.

Špičková továrna pro špičkové zaměstnance

„Je potřeba říci, že jde o špičkový provoz na vysoké technologické úrovni, kde pro nekvalifikovanou sílu není místo. Uplatnění najdou absolventi středních a vysokých škol technických směrů, jako je chemie, elektronika či mechatronika,“ uvedl. K postupnému navyšování zaměstnanců továrny na cílový počet přibližně 4000 bude podle něj docházet během několika let po zahájení výroby.

Podle náměstka pro digitalizaci a inovace MPO Petra Očka se během páteční diskuse podařilo upřesnit, jak bude zóna strukturována, jaké benefity kraji přinese a jaká další opatření se chystají.

Potvrzeno podle něj bylo například zachování stanice integrovaného záchranného systému či výstavba zelených pásů okolo zóny. Diskuse se týkala také rozsahu průmyslové zóny, dopadů na životní prostředí včetně zdrojů vody a elektřiny či dopravního napojení, uvedl.

Gigatovárnu podpořila vláda

Záměr na vybudování továrny v Líních už ve středu podpořila vláda. Podle ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) a ministra financí Zbynka Stanjury (ODS) by možné umístění gigafactory bylo strategickou investicí. Síkela uvedl, že továrna může automobilový průmysl, který patří mezi klíčové obory pro českou ekonomiku a podílí se z jedné čtvrtiny na českém exportu, připravit na budoucnost.

„Automobilový průmysl, který je jedním ze základů českého průmyslu, prochází kvůli nástupu elektromobility velkými změnami. Možná výstavba gigafactory na našem území nám dává příležitost se těmto změnám přizpůsobit a nahradit pokles produkce komponent pro spalovací vozidla zvýšením produkce výrobků nebo komponent pro automobilový průmysl budoucích desetiletí. Tento projekt by nám v tomto směru měl významně pomoci,“ uvedl Síkela.

Investice by podle něj mohla přinést do veřejných rozpočtů 71 miliard korun. Předpokládané náklady českého státu spojené s přípravou lokality a s kompenzačními opatřeními v regionu by pak neměly přesáhnout devět miliard korun.

Jedna ze šesti gigafactory

Samotná gigafactory by měla vzniknout na ploše 110 hektarů a dalších 75 hektarů má být vyčleněno pro dodavatele materiálu. Dalších zvažovaných zhruba 65 hektarů je určeno pro budoucí rozvoj nebo případné další dodavatele. „Bude záležet na rozvoji trhu s elektrickými vozy. Ten je zatím rychlejší, než se očekávalo,“ dodal Jahn.