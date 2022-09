Vláda strop na energie zaokrouhlila. Bude o něco vyšší

U silové elektřiny je podle toho, co prezentovala vláda, maximální cena 6 Kč za kWh, u plynu je zastropována na 3 Kč za kWh. Pokud se k ceně připočtou i další distribuční poplatky, neměla by cena přesáhnout hranici mezi 7 a 9 Kč za kWh.

Zastropovaná cena silové elektřiny bez DPH při běžné spotřebě odpovídá 5 tisícům Kč (6 050 Kč včetně daně). Po přičtení poplatků za distribuci, jistič, DPH a dalších nákladů se zastropovaná cena dostane na 8 796 Kč. Pokud by se ale vláda k žádnému takovému opatření nerozhoupala, zaplatila by tato modelová domácnost zhruba 13 tisíc Kč za MWh.

Domácnosti, která elektřinu navíc využívá i k vytápění (sazba D57d), by se cena jedné MWh na účtu od ledna meziročně zvýšila o 6 534 Kč na 11 277,4 Kč. Po zastropování silové elektřiny by však cena odpovídala jen 7 042 Kč za MWh.

Domácnost, která na plynu vaří, a její roční odběr tak nepřesáhne více než 1,89 MWh, by zaplatila dle propočtů Centropolu celkem 3 625 Kč včetně daně za MWh. Účet by se jí tak snížil o 1 513 Kč z částky, kterou by měl plyn stát od ledna.

Pokud odběratel používá surovinu na ohřev vody, spotřebuje tak od 1,89 do 7,56 MWh, MWh plynu jej po zastropování vyjde na 3 369,3 Kč. Bez stropu by ho však od ledna MWh stála nespíš 4 881,8 Kč.

V odběrové kategorii od 7,56 do 15 MWh ročně by pak pro ně zastropovaná cena činila 3 342 Kč. Pokud má domácnost spotřebu do 25 MWh, zaplatí 3 319,3 Kč, pakliže spotřebuje 25 až 45 MWh ročně, strop zajistí, že zaplatí jen 3 279,4 Kč za MWh a v poslední maloodběratelské kategorii do 63 MWh pak cena za MWh dosáhne maximálně 3 238 Kč s DPH.