Zastropování cen elektřiny není bez rizika, hrozí výpadky

Jednu alternativu nabízí Rakousko, které zvolilo cestu motivace v rámci částečného zastropování nákladů na elektřinu. „Asi 75 procent standardní spotřeby bude zastropovaných a zbytek bude de facto na tržní ceně. To vede k tomu, že zákazníci by měli chtít nějakým způsobem spořit,“ vysvětluje Pertold.

„Pokud nastaví vláda limit moc vysoko, aby to nezvyšovalo spotřebu a bylo to nad tržní rovnováhou, musela by nastavit jiné mechanismy zachraňování domácností v existenčních problémech. Pokud to nastaví moc nízko, bavíme se o ohrožování trhu. Je to podle mě problematický nástroj,“ myslí si Pertold.