Cash Only: V tuzemsku vládne fanatismus vlastnického bydlení

Hypoteční úvěrování je přitom nesporně jedním z motorů hospodářského růstu. Problém je v tom, že úvěry se musí promítat do nové bytové výstavby. To se u nás neděje. Bytů se staví málo, stavební aktivitu tlumí chronicky pomalé povolovací procesy, kdy postavit byt trvá developerům sedm či osm let.

Pokud by si lidé koupili levnější nemovitost k bydlení (anebo si pronajali levněji byt), zůstalo by jim víc disponibilního příjmu, který pak mohou zainvestovat na kapitálovém trhu či do rozvoje vlastního podnikání. Anebo by si mohli dovolit prostě víc utrácet v restauracích, za zážitky a hobby. V ekonomice by pak měly vyšší váhu služby a nižší váhu průmysl včetně proslulých nízkomaržových továren. Česko by tím během hospodářských krizí bylo odolnější vůči vnějším šokům.