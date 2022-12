Babiš je v médiích nejvíc. Poškodit ho může jen „aféra školáci“

Ublížit by mu mohla snad jen aktuální aféra, kdy jej školáci v televizním pořadu usvědčili z neznalosti trivialit .

staví se do role ‚vyvrhele‘

Babišova sebeprezentace je postavena na negaci demokratických institucí a aktérů, staví se do role ‚vyvrhele‘ , takže mu negativní zprávy pomáhají.

Sociologové se shodují, že i to hraje ve prospěch šéfa hnutí ANO .

„U Andreje Babiše jde o dlouhodobý fenomén. Je výrazným a viditelným politikem se vším, co k tomu patří,“ připomíná Petr Just, vedoucí katedry politologie a anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha. „Navíc není zmiňován jen v souvislosti s politickými aktivitami, ale i v souvislosti s jeho obchodními a podnikatelskými zájmy a s kauzami, jichž je aktérem.“

Obsah článků, které o šéfovi ANO vychází, to potvrzuje. Babiš sice v mediálním prostoru dominuje, z šestice Monitorou vybraných kandidátů mají ale výstupy s jeho jménem nejhorší sentiment. Negativní má téměř polovina (46 %) z nich, druhá Nerudová má o deset procentních bodů méně. Naopak pozitivní sentiment mají nejčastěji texty zmiňující odboráře Josefa Středulu.

Negativita však jednomu z favoritů na prezidentský post neubližuje. „Přes veškeré kauzy a medializaci své osoby i v negativním světle si stále udržuje širokou základnu podporovatelů. Nezdá se, že by mu to nějak zásadně škodilo,“ upozorňuje Just.