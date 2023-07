Fiala v pasti. Voliči chtějí menší deficit, balíček však odmítli

Petr Fiala se se svými lidmi dostal na pokraj bezvýchodné situace, stejně jako jeho předchůdci, konkrétně Václav Klaus, Vladimír Špidla a Petr Nečas, jejichž vlády se maximálně rok po schválení balíčku rozpadly. Výsledky průzkumu Seznam Zpráv z 13.-20. června přesto zároveň ukazují, že se současná vláda může fatálním dopadům ještě vyhnout. To potvrzují i dotázaní experti.

Průzkumu, který se konal na platformě Výzkumník Seznam od 13. do 20. června, se zúčastnilo 2133 respondentů. Respondenti nejsou vybráni jako náhodný reprezentativní vzorek, ale následně jsou výsledky průzkumu naváženy tak, aby jejich soubor jako celek odpovídal základním demografickým ukazatelům za Českou republiku (pohlaví, věk, bydliště).

Balíček podle něho přesto nemusí vzbudit stejně radikální odpor, jako svého času úsporné programy Václava Klause a Petra Nečase, protože „není moc pravicový“, ale vznikl jako kompromis. Někteří z politiků, kteří se na něm podíleli, by přitom mohli klidně sloužit v sociální demokracii. To se projevuje tím, že žádná společenská skupina se nemusí balíčkem cítit víc poškozena než druhá.

Ke stejnému závěru došla i analýza Ústavu práce a sociálních věcí (RILSA). Podrobný materiál mimo jiné srovnával dopady na domácnosti rozdělené do pěti skupin podle příjmů. Vyjádřeno v korunách, přijde například nejbohatší pětina domácností vinou daňových opatření z balíčku o 15,3 tisíce korun ročně, nejchudší pětina o tři tisíce. Zároveň ovšem platí, že si všechny domácnosti bez ohledu na své bohatství odepíšou stejných 1,2-1,5 procenta příjmů.

Postoj k balíčku proto do značné míry určuje politický postoj dotázaných. Podle projektu Výzkumník Seznam ho příznivěji hodnotí voliči, kteří vinu za vysoké státní zadlužování připisují Andreji Babišovi. Takových bylo mezi respondenty 30 procent, převážně v nižších věkových kategoriích, které také častěji podporují Fialovu vládu. Naopak 34 procent účastníků průzkumu dává vinu za deficit Fialově vládě. Myslí si to především lidé ze starší generace, kde se vyšší oblibě těší politická opozice právě v čele s Babišem.

Podrobnější výsledky průzkumu potvrzují, že za politické napětí uvnitř společnosti skutečně může rozpor zájmů mezi mladými a starými. U třetiny opatření balíčku se různé generace svým názorem neliší, u další třetiny je míra souhlasu mezi mladými jen o 10-15 procent vyšší než u starých. Zásadní rozdíl vznikl v názoru na zpomalení valorizace důchodů – do letoška se důchody zvyšovaly podle inflace a poloviny růstu průměrné mzdy, napříště budou růst o inflaci a třetinu růstu průměrné mzdy. Z účastníků výzkumu pod čtyřicet let podporuje takové úspory 55 procent účastníků výzkumu, proti tomu jen 14 procent čtenářů nad 60 let.