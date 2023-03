Jaký je intimní život Čechů? Odpovědi z unikátního průzkumu

Začneme od začátku, konkrétně od začátku sexuálního života. V jakém věku zažívají běžně obyvatelé Česka svoje „poprvé“? V průměru přibližně v 17,5 roku. „Věk prvního sexu v Česku se už několik dekád pohybuje kolem 18. roku. O trochu dříve to bývá u žen, o trochu později u mužů,“ upřesňuje Markéta Šetinová, psychoterapeutka specializující se na seznamování a vztahy.

Graf zachycuje, že u mužů je první sex více rozložen až do věku 26 let (muži ojediněle uváděli svůj první sex i po 40. roce věku, ale celkový podíl nečiní ani jedno procento).

V žádné jiné věkové skupině není podíl raně sexuálně aktivních tak vysoký jako mezi lidmi, kterým je dnes 25–34 let. Většina z nich prožila pubertu pod vlivem hypersexualizované kultury devadesátých let.

Současní nejmladší (18–⁠24 let) jsou se začátkem sexuálního života zdrženlivější, pouze tři procenta z nich měla sex před patnáctinami. „Zahraniční výzkumy ukazují, že dnešní mladí lidé začínají se sexem v průměru později než jejich rodiče. Tento trend se dává mimo jiné do souvislosti s rozšířením chytrých telefonů, které přesouvají komunikaci i vztahy on-line,“ říká Markéta Šetinová.

Aktuální výsledky ukazují, že nejčastěji lidé spali se dvěma až pěti partnery (to se týká 35 % respondentů). Druhé nejčastější „skóre“ je šest až deset partnerů. Necelá desetina je (dosud) pohlavně věrná jednomu člověku. Data jsou zprůměrovaná za všechny věkové kategorie.

Že nejsou spokojeni vůbec, říkají častěji lidé nad 55 let. Možná to souvisí s celkově nižší frekvencí. Ukazuje se také, že dobrý sex si člověk navzdory zažitým stereotypům za peníze nekoupí –⁠ příjem na kvalitu intimního života nemá žádný vliv.

Přátelství, ve kterém občas dojde k nějakým intimnostem, zná takříkajíc „na vlastní kůži“ zhruba půlka populace. Tento druh vztahu udržují nejčastěji lidé ve věku 25–⁠34 let, naopak mezi lidmi nad 55 let poznal takovýto vztah jen málokdo. Ryze tělesný vztah bez emočního pouta, kde jde jen o sex, poznalo 18 procent lidí, pravidelně jej vyhledává šest procent. Většina se ale shoduje, že pro ně to není.