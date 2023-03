Navzdory covidu i válce. Česko patří mezi nejšťastnější země světa

Jste šťastní? Pokud ne, měli byste být. Aspoň to tvrdí statistiky: Kdyby se pořadí nejspokojenějších zemí na světě vyhlašovalo jako sportovní událost, v první dvacítce by zaznělo: „Na osmnáctém místě se s necelými sedmi body z deseti umístila Česká republika.“

Svoji 18. pozici Česko obhájilo v konkurenci více než 130 států. Jsme šťastnější než Belgičané, Britové, Francouzi nebo Španělé. Vychází to z takzvaného „ žebříčku štěstí “, který zpracovává OSN.

Pomyslný titul obhájilo Finsko, které skončilo první již pošesté v řadě, a to s poměrně výrazným náskokem před druhým Dánskem a třetím Islandem.

„Letošní zpráva obsahuje mnoho zajímavých poznatků,“ upřesnila spoluautorka výzkumu Lara Aknin. „Jeden z nich ale považuji za obzvláště zajímavý a povzbudivý, a to ten, který se týká prosociálnosti. Již druhým rokem vidíme, že různé formy každodenní laskavosti, jako je pomoc cizímu člověku, přispívání na charitu a dobrovolnictví, jsou nad úrovní před pandemií. Ukázalo se, že projevy laskavosti vedou k většímu štěstí a jsou jeho důsledkem.“

Žebříčky štěstí vycházejí z hodnocení života jako stabilnějšího měřítka kvality života lidí a jsou založeny na tříletém průměru, čímž se zvyšuje velikost vzorku (pro co nejpřesnější odhady).

Data vycházejí z Gallupova světového průzkumu, během nějž respondenti hodnotí svůj současný život celkově (na škále od 0 – nejhorší možný do 10 – nejlepší možný). Výzkum dále pracuje s populačně reprezentativními národními průměry pro každý rok v každé zemi.

Kdo by čekal, že po letech života s pandemií, následovaných největší válkou v Evropě od konce druhé světové, budou lidé na světě méně šťastní, byl by (ne)příjemně překvapen. „I během těchto obtížných let zůstaly pozitivní emoce dvakrát častější než negativní a pocity pozitivní sociální podpory dvakrát silnější než pocity osamělosti,“ upozornil John Helliwell.