Průzkum: Češi si jako kutilové věří. Do úprav domácnosti se jim ale moc nechce

Podle Milana Pospíšila z Buřinky se lidé kutilství nemají obávat, samouci by se však neměli pouštět do všeho. „Odvaha i ochota pustit se do prací na vylepšení domova sami je pro úspěch zásadní. Vykročení z komfortní zóny a překonání obavy z neúspěchu jsou pak odměněny hrdostí nad dokončeným projektem. Je tedy dobré, že se Češi manuální práce nebojí. Na druhou stranu jsou činnosti, které je dobré přenechat odborníkům, jako například práce s elektřinou,“ upozorňuje.

Nejvíce lidí si troufne do smontování nábytku či vymalování. Většina by se také pustila do přivrtání poličky či přilepení zrcadla v koupelně. Zde je však již znatelný rozdíl mezi pohlavími. Osm z deseti mužů by si trouflo přivrtat poličku, do stejné činnosti by se však pustilo jen 40 procent žen. Šest procent žen by si dokonce netrouflo na žádné kutilské práce, zatímco některé se naopak kladiva a šroubováku nebojí.