Čeká nás rychlý vzestup epidemie, příští dny rozhodnou, říká Dušek

V pondělí odhalily laboratoře v Česku 1 241 nových případů koronaviru. Jde o víc než dvojnásobek toho, co diagnostikovaly před týdnem. Naposledy se čísla přes tisícovku dostala začátkem května.

„Počty případů nyní nevyhnutelně porostou. Můžeme sledovat trajektorii, kterou zatím asi nejdále detekovalo Portugalsko. To podle dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) začalo růst nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Počet nákaz u nich vzrostl v přepočtu na českou populaci na víc než 20 tisíc denně,“ uvedl pro Seznam Zprávy Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

„Zda se k těm 20 tisícům můžeme dostat, si netroufnu predikovat, uvidíme. Spolu s námi jdou nahoru i další země a nejspíš u nich také s předstihem uvidíme i případný zdravotní dopad do nemocnic. Příštích sedm či deset dní bude rozhodujících,“ domnívá se.

„Virus prorazí vakcinaci ve smyslu nákazy, to je pravda a upřímně jsem to ve 30stupňových vedrech nečekal. Ale ochranný efekt proti těžkému průběhu zůstává velmi vysoký, to je bez diskuze. Očkování hraje opravdu velkou roli,“ dodává.