Dušek: Covidová vlna se blíží k vrcholu. Pokles ale bude pomalý

Pokles bude postupný, počty po něm mohou dál zůstat vyšší. Řekl to dnes Radiožurnálu a ČRo Plus k letní koronavirové situaci. V posledních třech dnech se počty testováním zachycených pozitivních případů pohybují kolem 2000.

„Je to zatím největší vlna, jakou jsme tady měli, nejvyšší virová nálož v populaci. Naštěstí jsme hodně proočkovaní a bohužel jsme hodně promoření a zaplatili jsme za to strašlivou cenu,“ připomněl ve speciálu ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR Jan Konvalinka. Koronaviru v ČR podlehlo od začátku epidemie podle dat ministerstva zdravotnictví více než 40 000 lidí.

Přestože nástup současné vlny epidemie podle Duška byl poměrně strmý, počty začaly růst zhruba na začátku června, pokles bude spíš pozvolný. Nemusí se ale snížit až na květnové nízké stovky nových případů denně. „Může to vést k tomu, že i to dobrzdění bude stále na poměrně vysokých číslech. To je i riziko pro podzim,“ doplnil.