V pražských odpadech je rekordní množství covidu

„Současné subvarianty covidu mohou skutečně způsobovat o tolik méně závažné onemocnění, že se nemocnice plnit nebudou. Ale zatím je to spíše přání otcem myšlenky. My jsme ale chtěli pouze upozornit na to, že virová nálož v populaci je objektivně velmi vysoká a v minulosti to vždycky předznamenávalo nárůst počtu případů v nemocnicích,“ dodává Bartáček, co říkala a nyní opět naznačují data sesbíraná z odpadních vod.