Covid možná nedobrzdí na úroveň, na jakou jsme byli zvyklí, říká Dušek

Počty lidí nově nakažených koronavirem klesají v mezitýdenním srovnání už 14. den v řadě. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška jde o očekávatelný vývoj.

„Když se podíváme na vývoj křivek v okolních zemích, řada z nich také netestuje plošně, ale pouze indikované případy a vývoj u nich vždy šel několik týdnů nahoru, zastavil se a poté už klesal. Ukázkový tvar této křivky vykázalo Portugalsko,“ uvedl šéf statistiků ve čtvrtek pro Seznam Zprávy.

Na pomyslném vrcholu tzv. letní vlny je Česko už několik dní a celkový počet nakažených by podle něj měl nyní nadále klesat. S odstupem času by měly úbytek pacientů začít pociťovat i nemocnice. Zatím je s covidem-19 hospitalizováno víc než 1 100 lidí a celkové příjmy do nemocnic pořád ještě oscilují na hodnotách, které jdou průměrně až ke stovce denně.

„Po celou dobu ale pozorujeme takovou červenou nit, která touto etapou jde – situace se nepropisuje do těžkých průběhů na jednotkách intenzivní péče tak jako dříve. A to z řady důvodů – mimo jiné je za tím ochranný efekt očkování i poměrně velké množství lidí, kteří již mají nákazu za sebou ještě z počátku roku. Určitě hraje roli i vliv samotné letní sezony,“ doplňuje Ladislav Dušek.

Zdravotní dopad je tedy řádově menší, než tomu bylo například letos v lednu. V nemocnicích bylo v polovině tohoto týdne 1 148 pacientů s pozitivním testem na covid. Stav 39 z nich lékaři hodnotili jako těžký. Ve srovnání s předchozí středou klesl počet hospitalizovaných o 133.

Pokud však jde o výhled do příštích týdnů, dá se odhadovat, že „brzdná dráha“ letní vlny bude trochu jiná, než jak to známe z předchozích let.

„Virus může udělat ledacos a v té velmi vysoké nakažlivosti nevíme, na jaké úrovni dobrzdí a jaká bude základní linie prevalence nakažených. Ostatně ani ten pokles není nijak zvlášť prudký – postupně to malými krůčky klesá a takhle to zřejmě bude pokračovat dál do konce srpna. Dobrzdí se na úroveň, která ale může být vyšší, než tomu bylo dřív,“ domnívá se ředitel ÚZIS.

Stejně tak by mohla letní vlna vyvolat určitý časový odklad podzimního šíření. Loni se koronavirus začínal po letních prázdninách postupně více šířit zejména od druhé půlky září.

Značná část lidí, kteří se nakazili nyní, by však mohla být v září před nákazou ještě chráněna.

„Pokud se navíc podaří na začátku podzimu pořádně rozjet očkování další posilující dávkou, tak by se možná mohlo podařit posunout i nástup podzimního šíření respiračních virů. Bude ale záležet i na tom, jaké bude počasí na začátku podzimu. Nepochybné je, že ochranný efekt proti těžkému průběhu nákazy je mnohem výrazněji déletrvající než proti nákaze. A to je dobrá zpráva. Jsem velký optimista, i pokud jde o efekt té druhé posilovací dávky,“ míní Ladislav Dušek.

Zájem o další vakcíny

Sám druhou posilující dávku doporučuje – a to zejména seniorům a potenciálně zranitelným, kteří byli očkováni mezi prvními. „Časová prodleva od poslední injekce, kterou dostali, je dlouhá. Druhá posilující dávka je opravdu doporučitelná,“ dodává.

Ministerstvo zdravotnictví se chystá právě na podporu očkování spustit další informační kampaň. Její první část by měla začít 15. srpna – ve stejný den také dojde ke spuštění centrálního rezervačního systému pro posilující dávku očkování.

Česká vakcinologická společnost ji doporučuje zejména lidem nad 60 let, osobám s oslabenou imunitou nebo pacientům po transplantacích. Očkování je ale otevřené všem od 18 let. Podle dat ministerstva o očkování má od zahájení koncem prosince 2020 do úterý 9. srpna kompletní vakcinaci proti covidu v Česku 6,97 milionu lidí, tedy 65,1 procenta populace.

Proočkovanost seniorů je vyšší než 90 procent, u mladších lidí ale klesá. Posilující dávku má asi 63 procent těch, kteří již byli očkováni, další přeočkování, jež je dostupné od 18. července, má jen zhruba 80 000 lidí.