Jak dlouho ještě? Evoluce koronaviru odkrývá překvapivou hru

Vědci, kteří vývoj viru bedlivě sledují, se přitom shodují v jednom: co je fascinující a částečně alarmující, je rychlost jeho evoluce. Že bude SARS-CoV-2 mutovat, se očekávalo – tempo, kterým to dělá, ale překvapuje.

„Ta rychlost je opravdu překvapující, takhle to viry normálně nedělají. Nemáme vůbec žádný příklad toho, že by se za dva roky nějaký virus takhle urychlil. Dalo by se předpokládat, že je jeho rychlost dána základními vlastnostmi. Ale my ho mnohokrát zrychlili. Z reprodukčního čísla okolo 2 jsem ho dostali na více než 10. Protilátky získané proti BA.5 budou proti ní dobře fungovat, ale ona už tady pravděpodobně BA.5 brzy vůbec nebude,“ říká molekulární genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.