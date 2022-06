Loni v Česku zemřelo nejvíc lidí od války, nejčastější příčinou byl covid

„Za základní příčinu smrti byl covid-19 určen u 14 700 zemřelých mužů a u 10 800 žen. Z hlediska věku byl nejčastější příčinou smrti v širokém rozpětí od 40 do 84 let,“ popsala Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Statistici upozornili také na další znepokojivý fakt – loni si covid-19 ve srovnání s rokem 2020 mnohem častěji vybíral nejvyšší daň mezi mladšími lidmi. Ve skupinách 30 až 34 let a 65 až 69 let se míra úmrtnosti na covid zvýšila 3,7krát až 5krát. Úroveň úmrtnosti na covid se však významně, a to 1,5krát až 2,8krát, zvýšila i ve vyšším věku.