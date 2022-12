Nejlepší snímky se v kinech neohřály. Přesto má český film skvělý rok

Českých filmů bylo letos velké množství a řada z nich velmi dobrých, což je ta hlavní zpráva. Vyzdvihnout si zaslouží minimálně Arvéd, Banger, Zpráva o záchraně mrtvého, Il boemo, Oběť, KaprKód a Zkouška umění, ale obklopuje je dalších pět filmů, ke kterým lze mít větší výhrady, ale lze o nich rozhodně podnětně uvažovat. A pak přišla láska…, Běžná selhání, Návštěvníci, Good Old Czechs a další. Takže jde pro mě snad poprvé o situaci, kdy vybrat v bilanci pouze tři nominace nebo jednoho jasného vítěze není vůbec snadná volba. Ale pokud bych měl pro anketní potřeby přesto jeden vybrat, tak to bude Arvéd, film Vojtěcha Maška, který dokázal vizuálně podmanivě odzrcadlit něco z nepříjemných paradoxů českých dějin i labyrint světa a temnotu mysli dobře pojaté hlavní postavy, okultisty a udavače Jiřího Arvéda Smíchovského.

Letošní rok byl nabitý českými filmy, a to dokonce takovými, že se jen těžko vybírá jeden. A už vůbec nejde říct, který byl nejlepší, což je v umění dost nešťastná optika. I proto, že si dlouho nevybavím takové žánrové i stylové rozpětí, které jsem letos v českém kině viděla.

Takže půjdu po tom, co si z filmů i teď, nějakou dobu po jejich zhlédnutí odnáším a pamatuju: BANGER. Adama Sedláka ukázal, že i film u nás může reflektovat současné globální trendy a přesto být bytostně český, prostě „glocal“ (spojení slov globální a lokální), rychlý jako kokainová jízda, vtipný a vypointovany a Marsell Bendig jako můj objev roku.

Párty Hárder – Marty Pohl je král žánrovek, od obskurních, ale pořád bytostně osobitých home-made filmů to dotáhl do velkých kin se správně sprostou teenage komedií, která ukrývá nečekaně lidské a milé momenty a pointy.

Po letech marných pokusů o sociální drama tu konečně vznikl film, který je zvládnutý scenáristicky, herecky i režijně. Oběť Michala Blaška precizně modeluje obtížně řešitelnou morální volbu zasazenou do uvěřitelného společenského kontextu, klade před diváka tíživé otázky a nenabízí jednoduché odpovědi.

A na poli dokumentu si jasné uznání zaslouží společný projekt Adély Komrzý a Tomáše Bojara Zkouška umění. Precizní observace v tomhle filmu totiž umí být pronikavá i vtipná, aniž by se snažila o prvoplánovou exploataci vděčného prostředí „akademie pro umělce“.

Letos se v české kinematografii urodilo nezvykle mnoho podařených věcí – řada tvůrců dokonce vytvořila nejen kvalitní, ale i svěží díla; ať už z hlediska zpracovávaných motivů (Hranice lásky, Běžná selhání), nebo po formální stránce (BANGER.). Když mám ale zvolit jen jeden film roku, je to pro mě Arvéd. Nikdy by mě nenapadlo, že mě bude tolik bavit tak výrazně divadelní film – nebo že uvidím Sašu Rašilova TAKHLE hrát. Maškova teatrálnost totiž není samoúčelná, má svůj jasný význam, a proto nepůsobí otravně, ale naopak nápaditě. Oceňuji také to, že i když režisér pracuje s historickým námětem, jeho sdělení je aktuální.