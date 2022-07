Snímek Slovo ve Varech omílal prázdné repliky. Český film potřebuje budíček

Křečovitost, plochost a nesoustředěnost podtrhuje režie Beaty Parkanové, které určitě nechybí ambice, ale postrádá soudržnost a metodičnost. Film chvílemi vypadá jako retroreklama na oblíbený nanuk, chvílemi zase vtahuje do hry ambiciózní artové prvky jako dlouhé, rozevláté nepřerušované záběry nebo úmyslně brutální ořez kamery, z nějž vypadávají některé promlouvající postavy. Někdy film pracuje s velkým detailem, jindy zase přechází do krajní distance. Dílčí prvky mohou být působivé, ale v rámci celku spolu komunikují stejně kostrbatě jako členové rodiny Vojířovy.

Není ale úplně jasné, co za perspektivu chce vlastně divákovi nabídnout. Určitě to není chladný pozorovatelský odstup, který je typický pro filmy rumunské nové vlny. Detailní intimita také nepřichází, na to jsou postavy až příliš hrubě „naskečované“ a mechanické. Parkanová těká mezi různými možnostmi, žádná z nich ale není nakonec využitá důsledně. Vypovídající jsou rytmické vsuvky v podobě instaxových fotek zachycujících z jiného úhlu momenty předchozích scén. Jde vlastně o fotky z natáčení vložené do děje. Není úplně jasné, jakou roli mají plnit: jde spíš o zcizovací efekt, nebo naopak o snahu podtrhnout komorní, memoárový ráz vyprávění?