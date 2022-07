Kdopak by se smrti bál? Vary odhalují zločiny temné budoucnosti

Čeření temných vod podvědomí a rafinované mučení představivosti diváka patří už dlouhé roky ke specialitám kanadského provokatéra, filmového psychoanalytika a zvrhlíka Davida Cronenberga. Ten letos v Cannes představil svůj nový snímek Zločiny budoucnosti. Ačkoli kolem něj už před festivalem vytvářel šokující auru, stalo se to nejhorší, co se slavnému režisérovi může přihodit. Jeho novinka rozpačitě zahučela. A není se co divit.