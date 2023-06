Hollywood bude zase řešit pirátství filmů. Může si za to sám

Důvodů je hned několik, ale často spolu úzce souvisí. Je přitom paradoxní, že na vině jsou právě streamovací služby, které přitom ještě před několika lety vedly k útlumu pirátství. Nabídly totiž konečně lidem to, co potřebují, aby mohli sledovat filmy – jednoduchou a levnou cestu. Potvrzovaly to i nezávislé výzkumy z dob, kdy například Netflix začal produkovat vlastní úspěšnou tvorbu a ještě díky různým (pro něj) výhodným smlouvám streamoval ty největší poklady studií napříč Hollywoodem – od Disneyho animáků po Přátele od Warner Bros.