Komentář: Vize Česka? Budeme burani, ale dokonale ostříhaní!

Stanjurův návrh přerozdělit sazby DPH oprávněně vzbuzuje pobouření. Jednak tím, že vláda porušuje předvolební slib, jednak tím, že by změna sazeb DPH přinesla do státní kasy zoufale málo peněz, ale zato by jich spoustu vzala občanům. No a nakonec: možná je to celé vládní hoax, testovací balónek národní nálady, který, jak se rychle ukázalo, by konsensuálně rozzuřené Česko nejradši rozpíchalo vidlemi.