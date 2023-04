Komentář: Zbytečný boj o DPH. Stanjura musí předvést mnohem víc

Je jistě těžké přiznat, že kampaň před sněmovními volbami byla napěchována když ne přímo lhaním, tak alespoň zcela nerealistickými sliby. Jistě, ani někdejšímu ministrovi financí Bohuslavu Sobotkovi se před dvaceti lety neříkala snadno jeho slavná věta o tom, že „sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce a dnes v konfrontaci s realitou neobstojí“.

Ministr financí Zbyněk Stanjura by si tuhle větu klidně mohl vypůjčit, případně si ji v nějaké zdobné úpravě vyvěsit v kanceláři. Přes svou politickou trapnost je pořád upřímnější a důstojnější než to, co v poslední době předvádí Fialova vláda.