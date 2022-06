Muž, který chtěl změnit Rusko. Navalnyj ve filmu působí jako herecká hvězda

„A pak jsem umřel“, pronáší klidně, dokonce s lehkým pobavením Alexej Navalnyj, když vzpomíná, jak se jej ruští tajní agenti pokusili v srpnu 2020 otrávit. Letadlo, kterým se přiotrávený vracel ze Sibiře do Moskvy, ovšem nouzově přistálo v Omsku a on namísto márnice skončil v nemocnici. Nejdřív v ruské, kde mu stále hrozilo nebezpečí, potom – díky iniciativě své manželky Julie – v německé. Jeden z posledních hlasitých domácích kritiků současného ruského režimu sice prožil vlastní smrt, ale odstraněn nebyl. Prozatím.

Vědomí vnější hrozby je určující také pro atmosféru filmu nazvaného zkrátka Navalnyj, který natočil kanadský dokumentarista Daniel Roher. Hned v prvních minutách se ruského aktivisty bez okolků ptá, co by chtěl vzkázat lidem, pokud by jej přisluhovači prezidenta zabili. Jde o možná netaktní, ale případný dotaz. Rozhovor odehrávající se v opuštěném baru, kterým je dokument prokládán, byl natočen jen pár dní před Navalného návratem do vlasti v lednu 2021. Sotva přistál na moskevském letišti, byl zatčen a odsouzen k devíti letům vězení.