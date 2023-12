Na poslední chvíli, ale nejhezčí. Tipy na dětské knihy pod stromeček

V následujících tipech můžete s nejmenšími dětmi prozkoumávat emoce, s těmi staršími se vydat na průzkum času nebo jim předčítat příběhy Mumínků v novém vydání. Doporučujeme i krásně vyvedený komiks z tajuplné čtvrti Prašina v souborném vydání, další skvělý román Petry Soukupové nebo knihu o dospívání romského kluka za normalizace.

Vojtěch Matocha, Karel Osoha –⁠ Prašina: Křídový panáček

(Paseka)

Děti mají dobrodružství v krvi. Nic na tom nezmění ani nejchytřejší telefon na světě. Vojtěch Matocha to ví, a proto před lety Prahu rozšířil o tajuplnou čtvrť, v níž se vývoj zastavil v devatenáctém století. Nefunguje tu elektřina a z tmavých uliček chátrajících činžáků vyrůstají obří, novodobá Stínadla. Nezapomenutelná atmosféra Prašiny by ale nebyla tak skvělá, kdyby ji čtenářům nedokreslil skvělý ilustrátor Karel Osoha. Právě on teď hraje prim v souborném vydání komiksových příběhů z Prašiny Křídový panáček. Matocha ve svém novém příběhu vypráví o stinné stránce moderního věku, ale i o tmářství, vzteku a pomstě. Nejkrásnější kniha pro všechny dobrodružné duše.

Tove Janssonová - Mumínci (Čarovná zima, Čarodějův klobouk, Kometa)

(Argo)

Těžko říct, co je na Mumíncích nejlepší. Roztomile nabubřelý, zmatkářský táta (kam se hrabe ten z Prasátka Pepy), věčně zachmuřený, ale moudrý Šňupálek, nebo dojemně strašidelná Morana, která ze samoty zasedává ohně. Možná je nejlepší to, že když člověk Mumínky předčítá dětem, vzpomíná přitom, jak u nich sám jako malý usínal. Podobně jako Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové ani Mumínci Tove Janssonové vůbec s lety nestárnou. A podobně jako milujeme bullerbynovské ilustrace Heleny Zmatlíkové, Mumínci jsou nejlepší s grafickým doprovodem přímo od autorky. Nakladatelství Argo postupně vydává knížky v restaurované podobě, jak si je sami pamatujeme z dětství. Samozřejmě, že se pod stromečkem může objevit jiná verze s pořádně barevnými, moderními grafikami, ale ty klasické, minimalističtější, nejsou o nic horší –⁠ a ohromně potěší i předčítající rodiče.

Petra Soukupová - Divné děti a smutná kočka

(Host)

Soukupová nepíše špatné knihy. To nejhorší, co se vám při čtení může stát, je, že se vám zrovna netrefí do tématu. Její dokonale odpozorovaná psychika i dialogy fungují i na děti. A platí to i pro právě vydané Divné děti a smutnou kočku. Příběh volně navazuje na předchozí knihu Klub divných dětí, která věnovala pozornost všem, kdo ve třídě sedávají trochu bokem, nebo si alespoň připadají, že stojí vždycky mimo dění. Míla a Petr jsou pořád „divní“, ale teď přibrali nové kamarády, Luisu a jejího bratra Eliáše. Tráví spolu poslední týden prázdnin a samozřejmě řeší záhadu (smutné kočky). Nebyla by to ale pravá Soukupová, kdyby největší záhady neviděla v mezilidských vztazích a hluboko v komplikovaných duších dětí. Nejen těch divných. Bonus: nádherná grafická úprava s ilustracemi Nikoly Logosové. Česká ilustrace je už pár let na vrcholu. A Logosová patří mezi nejtalentovanější výtvarnice generace.

David Böhm - Teď. Než dočteš tuto větu, narodí se na Zemi 21 dětí

(Labyrint)

Knihy výtvarníka Davida Böhma jsou okouzlující hlavně proto, jak dobře dokážou vykreslit (doslova) zvídavou mysl. Jsou odpovědí na ty dětské otázky, které nás dospělé v nečekanou chvíli zaskočí. Nejde o to, že by snad Böhm tolik vysvětloval, ale jeho knížky se s dětmi ochotně vydávají do světa, kde nic není jasné a dané, kde nezůstane kámen na kameni, kde se věci tak pevně definované, jako je čas, změní na cosi, co je třeba znovu promyslet od základů. Co je to vlastně teď? Vážně v něm žijeme? Jeden z nejoceňovanějších autorů dětských knih posledních let si v nové knize bere na pomoc i Alberta Einsteina, aby ukázal, že všechny naše netrpělivé odpovědi nakonec zaslouží revizi.

Nikola Hoření - Tonča se bojí

(Meander)

Emoce jsou trochu jako děti. Když jsou utržené ze řetězu, stydíme se za ně a utíkáme s nimi domů. Výtvarnice Nikola Hoření vytvořila sérii ilustrovaných leporel pro nejmenší, které emoce ukazují ve všech jejich barvách. Proč se vztekáme, radujeme, pláčeme nebo bojíme? V krásně zpracovaných knížečkách z nakladatelství Meander nám nepomáhá text, což je jenom dobře. Znamená to, že si s vyprávěním dětem o pocitech musíme pomoci sami.

Michal Šamko - Májky a totemy

(Kher)