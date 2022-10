Petr Jákl po Žižkovi znovu natáčí. S Russellem Crowem a Liamem Hemsworthem

Režii nového filmu přenechal Jákl Willu Eubankovi, který se společně s Davidem Frigeriem podílel i na scénáři. Land of Bad by měl pojednávat o bezpilotních letadlech a misi Delta Force. V hlavních rolích se objeví Russell Crowe, Liam Hemsworth a jeho starší bratr Luke.

„Ze spolupráce s Russellem a Liamem jsem naprosto nadšený, zcela totiž naplňují moje představy o tom, jak mají hrdinové vypadat,“ svěřil se režisér Will Eubank. Nadšený je samozřejmě i Petr Jákl, který byl několik posledních let zcela ponořený do historie „středoevropského bojového umění“ přelomu 14. a 15. století.