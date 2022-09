Jan Žižka: Lepší než palcátem do oka. Ale ne o moc

„Podle mě je to hlavně příběh osamělého, zlomeného muže, který se potká s citlivou ženou. A ze stockholmského syndromu se stane láska, ostatně jak to známe i z mnoha jiných starších hollywoodských filmů,“ myslí si Jonáš Zbořil o hlavním motivu snímku, jinak plného ukrutných bojových scén, lidských vnitřností a napichování na kůly.

„Mám pocit, že hodně recenzí tomu filmu křivdí. Když si odmyslíš dějinné souvislosti a to, že by to měl být historický film, tak to úplné selhání není,“ říká Jonáš. „Ten příběh je aplikovatelný na jakékoli jiné místo ve středověku. Je to ve skutečnosti daleko více Robin Hood než Jan Žižka.“