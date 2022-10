Recenze: Film o Adamu Ondrovi testuje hranice těla i lásky

Adamu Ondrovi ještě nebylo třicet. Přesto je řazen mezi nejlepší žijící skalní lezce. V celovečerním dokumentu Jana Šimánka a Petra Záruby ho sledujeme v průběhu tří let v soukromí, na závodech i při trénincích, kdy se intenzivně připravuje na olympiádu v Tokiu.

Rovněž scéna, ve které si Ondra spolu se svou matkou prohlíží deníky s fotografiemi z dětství a záznamy raných sportovních úspěchů, působí nuceně, jako něco, co se odehrálo spíš na podnět dokumentaristů než z iniciativy protagonisty. Záruba se Šimánkem si uvědomovali, že nebude snadné Ondru rozmluvit a dostat se mu pod kůži. Klíč k jeho portrétu našli jinde.

„Stále hledáme lásku, protože jediné, co potřebujeme, je láska,“ říká Ondrovi v prologu filmu řádová sestra v pravoslavném klášteře v makedonských horách. Žena má nejspíš na mysli zejména lásku k Bohu. Ondra, který se ve filmu neprezentuje jako věřící, by za něj mohl dosadit hory. A svou partnerku Ivu, rovněž špičkovou lezkyni.

Z Iviných upřímných slov se o Ondrovi dozvídáme víc, než kolik o sobě stručnými odpověďmi sděluje on sám. Jejich vztah zároveň dynamizuje vyprávění, které by jinak bylo jen přímočarým, monotónním a nedramatickým záznamem hladkých příprav na olympijské hry. Pnutí mezi potřebami obou partnerů do děje vnáší náznak konfliktu.