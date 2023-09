Recenze: Hvězda generace Z Olivia Rodrigo dospívá a je to k vzteku

„Vím, kolik mi je let, a chovám se podle toho,“ začíná dvacetiletá Olivia Rodrigo své druhé album. Deska GUTS je přesně taková, jak ji v první písni deklaruje: do důsledku teenagerská. Stejně jako její pop-rockové předchůdkyně Avril Lavigne, Pink nebo Alanis Morissette se Olivia Rodrigo vzteká, pláče, škrtá fotky ve středoškolské ročence, demoluje dětský pokoj nebo třeba vrhá nože. Čtyřicet minut překotně zpívá, křičí a rapuje výčet stížností, a je přitom tak upřímná a zábavná, že v den vydání Rolling Stone prohlašoval GUTS za novou klasiku žánru.

Pozornost si získala paradoxně díky televizním obrazovkám. Disney Channel v roce 2016 teenagerku obsadil do seriálu Bizaardvark a později High School Musical: The Musical: The Series. Zlom v relativně dobře nastartované kariéře ale nastal v jednom zběsilém lednovém týdnu roku 2021. To když tehdy sedmnáctiletá Rodrigo vydala svůj první singl „drivers license“, rozchodovou baladu, která se vzápětí vyšplhala na vrcholy hitparádových žebříčků a v průběhu pouhých sedmi dní dvakrát prolomila denní streamovací rekord platformy Spotify. „drivers licence“ si svět v ty dny pustil 17 000 000×.