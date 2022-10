Recenze: Bony byste neměl, pane Havel? Veksláci konečně mají vlastní knihu

Havlík se tématu veksláků a černého trhu v pozdním socialismu věnuje přes deset let. Vedle ryze odborných textů přispěl například do jednoho z dílů populární řady Kmeny Vladimira 518. V nové knize své poznatky konečně shrnul a přináší poutavý vhled do vekslácké komunity zejména pozdních osmdesátých let. K nejzajímavějším patří kapitoly o všedním životě a každodenní praxi veksláků, jejich životnímu stylu, ale i odrazu veksláctví v dobové popkultuře. Nicméně historik neopomíjí ani reflexi podmínek, které ke vzniku veksláctví vůbec vedly.